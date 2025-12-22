"بازار يافا": مبادرة مجتمعية لإحياء السوق الشعبي ودعم المصالح المحلية

تستمر فعالية "بازار يافا" التي تنظمها حركة الشبيبة اليافية بالتعاون مع جمعية "عروس البحر" ومسرح "السرايا"، كل يوم سبت في بيت الشبيبة اليافية (شارع غزة 34، مقابل الكلية الأكاديمية تل أبيب - يافا)، بين الساعة 12:00 و20:00، بهدف دعم المصالح اليافية المحلية وخلق مساحة مجتمعية ثقافية نابضة بالحياة.

ويشهد البازار مشاركة واسعة لمصالح يافية، تشمل مأكولات وحلويات ومنتجات بلدية وأعمالًا فنية وحِرفًا يدوية، إلى جانب فقرات فنية وثقافية أسبوعية.

وتدعو حركة الشبيبة اليافية الجمهور للمشاركة والدعم، كما تفتح المجال أمام المصالح المحلية للانضمام والتفاعل مع هذه المبادرة.

وانطلق البازار، يوم السبت الماضي، بمشاركة واسعة لمصالح يافية متنوعة، شملت أكشاك المأكولات، والحلويات، والعصائر الطبيعية، والمنتجات البلدية، والهدايا لموسم رأس السنة وأعياد الميلاد، والكتب، والتصوير الفوري، والأعمال الفنية، والحِرَف اليدوية، والتطريز، والإكسسوارات، والزي الشرقي، إضافةً إلى مساحات للتجربة المباشرة، مثل رسم الحنّة والجدائل، والعطور والمطهّرات، وأحواض الأسماك.

ويقدّم "بازار يافا" في كل أسبوع فقرة خاصة تُرافق يوم السوق، وتمنحه بُعدًا ثقافيًا وفنيًا.

وقد استهلّ البازار فقراته في الأسبوع الأول بموسيقى تراثية قدّمها الفنانان محمد قندس وكارول عوّاد، بينما يشارك هذا السبت الفنان سامي فانوس، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، بفقرة ستاند أب كوميدي ضمن برنامج البازار.