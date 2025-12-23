اتهام مقدسي بنقل عمّال من الضفة عبر شارع 6 دون تصاريح

قدّمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، لائحة اتهام ضد رجل من القدس، بعد ضبطه على شارع 6 وهو ينقل 8 عمّال فلسطينيين من الضفة الغربية دون تصاريح، مقابل مبلغ مالي.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم لائحة اتهام ضد رجل في الأربعينيات من عمره من مدينة القدس، بعد توقيفه على شارع 6 قرب مفرق "أيال"، أثناء نقله 8 عمّال فلسطينيين من الضفة الغربية بسيارته، مقابل مبلغ مالي.

وطلبت الشرطة من المحكمة توقيف المتهم حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وزعمت الشرطة أن "السائق نقلهم من الجدار الفاصل إلى وسط البلاد دون المرور بأي نقطة تفتيش أمنية".

وأضافت أنه "في إطار مطاردة المركبة التي كان يقودها، جرى إغلاق شارع 6 السريع أمام حركة المرور، خشية وقوع هجوم أمني".

وفي السياق، تواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في البلدات العربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين دخلوا إلى إسرائيل بحثًا عن لقمة العيش لعائلاتهم، وتحوّلت هذه الملاحقات إلى كابوس يومي يلاحق هؤلاء العمال، خاصة في ظل مشاركة الوحدات الخاصة في عمليات الاعتقال.