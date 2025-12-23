الطيرة: إغلاق محل تجاري بسبب تشغيل عامل من الضفة دون تصريح

الشرطة الإسرائيلية تغلق محلًا لبيع الخضار والفواكه في مدينة الطيرة، بعد "ضبط عامل فلسطيني من الضفة الغربية دون تصريح"، وتباشر إجراءات جنائية بحق صاحب المحل.

أغلقت الشرطة الإسرائيلية محلًا لبيع الخضار والفواكه في مدينة الطيرة، بموجب أمر إداري، وذلك بعد ضبط عامل فلسطيني من الضفة الغربية بادعاء أنه "لا يحمل تصريح دخول، كان يعمل في المكان خلافًا للقانون".

وووفقا للشرطة فإن قرار الإغلاق اتُخذ في إطار "حملة إنفاذ مركّزة ضد تشغيل وإيواء مقيمين غير قانونيين في منطقة المركز"، حيث تم اتخاذ إجراءات جنائية بحق صاحب المحل.

وحذرت الشرطة من أنها ستواصل حملاتها ضد من يُسهّلون "دخول أو تشغيل فلسطينيين بدون تصاريح"، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.