محليات | أخبار محلية
23/12/2025 - 15:56

المحكمة تسرّح المشتبهين بالاعتداء على حنان خيمل أبو شحادة في يافا بشروط مقيّدة

سرّحت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم، ثلاثة مشتبهين بالاعتداء العنصري على حنان خيمل أبو شحادة من يافا، بشروط مقيّدة، وسط استمرار التحقيقات ومطالبات بمحاسبة المعتدين.

المحكمة تسرّح المشتبهين بالاعتداء على حنان خيمل أبو شحادة في يافا بشروط مقيّدة

حنان خيمل أبو شحادة

أطلقت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، سراح المشتبهين الثلاثة بالاعتداء العنصري على حنان خيمل أبو شحادة من مدينة يافا، وذلك بعد جلسة لبحث مستجدات القضية.

وجاء قرار إطلاق سراح المشتبهين بشروط مقيّدة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الاعتداء وظروفه، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بمحاسبة المسؤولين وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.

وأثارت القضية موجة من الغضب في يافا، إذ أعرب ناشطون وأهال عن قلقهم من تداعيات تسريح المشتبهين، مشددين على أهمية حماية الضحايا وتعزيز الردع.

وسبق أن مددت محكمة الصلح في تل أبيب، يوم الأحد الماضي، اعتقال المشتبهين بالضلوع في الاعتداء العنصري على المرأة في يافا، لمدة ثلاثة أيام إضافية، وذلك على خلفية شبهات بارتكاب اعتداء في ظروف مشددة وبدافع عنصري، والتآمر لارتكاب جريمة، وإطلاق تهديدات.

ويعود الاعتداء إلى مساء يوم السبت 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حين أقدم ثلاثة مستوطنين على مهاجمة حنان خيمل أبو شحادة وحماتها وطفليها في يافا، مستخدمين رذاذ الفلفل، ووجهوا إليهم شتائم عنصرية، ما أدى إلى نقل أفراد العائلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يافا اعتداءات عنصرية حنان خيمل أبو شحادة محاكم

التعليقات