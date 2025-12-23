محكمة الصلح في عكا تطلق سراح الناشط أحمد عبادي وتحوّله للحبس المنزلي

محكمة الصلح في عكا تحوّل الناشط أحمد عبادي من جديدة المكر إلى الحبس المنزلي، اليوم، بعد أيام من اعتقاله على حاجز عسكري أثناء عودته من رام الله.

من أمام المحكمة في عكا، اليوم

أطلقت محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الثلاثاء، سراح الناشط السياسي أحمد عبادي من جديدة المكر وحوّلته إلى الحبس المنزلي، بعد أيام من اعتقاله على حاجز عسكري أثناء عودته من رام الله، وذلك على خلفية منشورات نُسبت إليه على شبكات التواصل الاجتماعي.

ورافق عبادي خلال فترة اعتقاله المحاميان ريهام نصرة وحسين مناع، وقالا إن "الاعتقال جاء رضوخًا لتحريض اليمين الفاشي والقناة 14"، مؤكدة أن "التحريض وإن نال من حرية أحمد الجسدية لبضعة أيام، فلن ينال من روحه وروح الشباب المتلاحمين مع قضايا شعبهم".

وشهدت المحكمة حضور قيادات وناشطين سياسيين احتجاجًا على اعتقال عبادي والملاحقات السياسية التي يتعرض لها الناشطون السياسيون.

وفي السياق، تشدد السلطات الإسرائيلية القيود وتواصل الملاحقات لقيادات وناشطين سياسيين عرب، بعد أحداث السابع من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وشن الحرب على قطاع غزة.