إضرام النار في سيارة تنظيف الشوارع التابعة لبلدية عرابة

أحرق مجهولان النار، فجر اليوم، سيارة تنظيف الشوارع التابعة لبلدية عرابة البطوف، في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

أضرم مجهولان النار، فجر اليوم الأربعاء، في سيارة تنظيف الشوارع التابعة لبلدية عرابة البطوف، في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

ووثّقت كاميرات المراقبة شخصين مقنعين وهما يسكبان مادة مشتعلة ويشعلان النار بالسيارة، ما أسفر عن احتراقها بالكامل وحدوث أضرار جسيمة.

مجهولان يحرقان سيارة تنظيف الشوارع التابعة لبلدية عرابة

للتفاصيل: https://t.co/rHHhPN9I02 pic.twitter.com/6AKvautfzx — موقع عرب 48 (@arab48website) December 24, 2025

وأخمدت طواقم الإطفاء ألسنة اللهب بالسيارة، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وسبق أن أضرم جناة مجهولون، فجر يوم 25 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، النار بسيارتي جمع النفايات التابعتين لبلدية عرابة البطوف، بعد نحو شهر من جريمة إطلاق نار على سيارات جمع النفايات والعمال، ما أدى إلى تعطيل عمال النظافة وجمع النفايات آنذاك.

اقرأ/ي أيضًا | إحراق سيارتي جمع النفايات التابعتين لبلدية عرابة البطوف