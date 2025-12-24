الناصرة: مسيرة عيد الميلاد بعد انقطاع لعامين بسبب الحرب

انطلقت، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مسيرة عيد الميلاد الأربعين في مدينة الناصرة، بمشاركة عدد من الأهالي والزوار، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب الحرب على غزة.

بمشاركة عدد من الأهالي في مدينة الناصرة ومختلف أنحاء البلاد، نُظمت جمعية الموكب بعد ظهر اليوم الأربعاء، مسيرة عيد الميلاد الأربعين في المدينة، وذلك بعد انقطاع دام عامين بسبب الحرب على غزة، حيث لم تُنظَّم خلالها المسيرة.

وانطلقت المسيرة من مقام السيدة العذراء في حي العمال العرب، مرورًا بالشارع الرئيسي، وصولًا إلى شارع الكنائس في منطقة "الكازانوفا".

وشارك في المسيرة عدد من الكهنة ورجال الدين من مختلف الطوائف، ورئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية الناصرة، إلى جانب شخصيات سياسية، وسرايا الكشاف، والمدارس، والنوادي، ومؤسسات المدينة، كما رافقتها سيارات مزيّنة أضفت أجواء احتفالية مميزة.

وتشهد الناصرة، منذ مطلع الشهر الجاري، حركة سياحية نشطة بعد سنتين من الحرب واقتصار احتفالات عيد الميلاد على أنشطة محدودة آنذاك، حيث احتفلت المدينة بإضاءة شجرة الميلاد في ساحة دير اللاتين، في حين حددت الشرطة عدد الحضور بحفل إضاءة الشجرة في ساحة العين الذي ينظمه مجلس الطائفة الأرثوذكسية، ما حال دون إقامة الحفل المعتاد الذي يحضره الآلاف، وإضاءة الشجرة بحفل مصغر.

واختُتمت المسيرة باحتفال كبير في منطقة الكنائس، تخلل كلمات التهنئة بالعيد من قبل المطارنة ورئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية الناصرة.

وعملت بلدية الناصرة بالتعاون مع الشرطة في المدينة على تنظيم حركة السير، من خلال تخصيص مواقف سيارات في مداخل المدينة، ووضع حواجز في مسار المسيرة بشارع بولس السادس والشوارع المحاذية له، إذ تم إغلاقها أمام حركة السير من الساعة 11:00 صباحًا وسيستمر الإغلاق لغاية الساعة 18:00 مساء.