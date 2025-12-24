تمديد اعتقال علي سلام و9 أشخاص بشبهات "فساد مالي وإداري" في بلدية الناصرة

يتركز التحقيق في القضية، بحسب بيان الشرطة، حول شبهات تتعلق بـ"الفساد وتبييض الأموال وعلاقات محتملة مع منظمات إجرامية".

مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الأربعاء، اعتقال رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، و9 مشتبهين آخرين بينهم أعضاء في تنظيم إجرامي بالمدينة لمدة 7 أيام، فيما أفرجت عن 3 أشخاص آخرين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويأتي تمديد الاعتقال المشتبه بهم للمرة الثالثة، بعد 14 يوما من حملة اعتقالات طالت سلام ومسؤولين وموظفين حاليين وسابقين في بلدية الناصرة، بالإضافة إلى أعضاء في تنظيم "بكري".

وتحقق الشرطة في هذه القضية التي أطلقت عليها اسم "متاهة المال" ضد المشتبه بهم؛ ووفقا لها فإن التحقيقات تتعلق بشبهات "فساد مالي وإداري واسع النطاق".

وكانت الشرطة قد نفذت فجر يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 2025، حملة اعتقالات واسعة، شارك فيها المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة، وذلك ضمن تحقيق سري تقوده الوحدة المركزية منذ عدة أشهر.

ويتركز التحقيق في القضية، بحسب بيان الشرطة، حول شبهات تتعلق بـ"الفساد وتبييض الأموال وعلاقات محتملة مع منظمات إجرامية".

وخلال الحملة، داهمت قوات الشرطة عدة مواقع في أنحاء المدينة، وأسفرت العملية عن اعتقال عدد من المشتبهين بينهم رجال أعمال وشخصيات بارزة، بالإضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في بلدية الناصرة.

وأشارت الشرطة إلى أنها تمتنع عن كشف تفاصيل إضافية في هذه المرحلة حفاظا على سرية التحقيق؛ وفقا لما قالت.