الشرطة الإسرائيلية تعتقل 11 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية في تل أبيب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 11 عاملا فلسطينيًا من الضفة الغربية، في مدينة تل أبيب بحجة "الإقامة بدون تصاريح".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "تم فجر اليوم القبض على 11 فلسطينيًا، مقيمين بصورة غير قانونية داخل شقة في شارع كموئيل بتل أبيب، خلال نشاط مشترك للشرطة وحرس الحدود وبموجب أمر تفتيش قضائي".

وأضافت أنه "أُحيل المشتبهون للتحقيق، فيما تواصل الشرطة إجراءاتها لتحديد هوية صاحب الشقة واتخاذ الخطوات القانونية بحقه".

و تواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في البلدات العربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين دخلوا إلى إسرائيل بحثًا عن لقمة العيش لعائلاتهم، وتحوّلت هذه الملاحقات إلى كابوس يومي يلاحق هؤلاء العمال، خاصة في ظل مشاركة الوحدات الخاصة في عمليات الاعتقال.