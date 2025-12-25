الناصرة: لا مكان لاستعراض شرطة بن غفير في مسيرة الميلاد

رفضت هيئات وجمعيات في الناصرة استعراضا للشرطة الإسرائيلية أمام مسيرة عيد الميلاد، أمس، وانسحبت من المسيرة، مؤكدة أن "رسالة الميلاد تحمل قيم المحبة والسلام والطمأنينة، وهي قيم تتعارض مع سياسات الشرطة وممارساتها".

أعربت هيئات وجمعيات في الناصرة عن رفضها لاستعراض الشرطة الإسرائيلية أمام مسيرة عيد الميلاد بالمدينة، أمس الأربعاء، إذ انسحبت جمعية مريم من منتصف الموكب، ووصفت الاستعراض بأنه يمسّ بروح المناسبة الدينية والإنسانية.

كما انتقدت جبهة الناصرة الديمقراطية، اليوم الخميس، مشاركة الشرطة في مسيرة عيد الميلاد الأربعين التي نُظّمت في المدينة أمس، معتبرة أن ظهورها المفاجئ وسط المسيرة يشكّل استعراضًا غير مرحّب به، لا سيّما في ظل تبعيتها لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأوضحت الجبهة في بيانها أن "مشاركة الشرطة هذه المرة لم يُعلن عنها مسبقًا كما حصل في مرات سابقة، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا".

وأكدت أن "رسالة الميلاد تحمل قيم المحبة والسلام والطمأنينة، وهي قيم تتعارض مع سياسات الشرطة وممارساتها، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة تحت قيادة بن غفير، والتي اتّسمت بتصعيد في القمع السياسي، إلى جانب فرض قيود تعسفية على الاحتفالات، كان آخرها محاولة إجهاض احتفال إضاءة شجرة الميلاد في الناصرة".