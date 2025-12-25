4 إصابات بينها خطيرة في حادث بين شاحنات وسيارة قرب كفر قاسم

4 إصابات بينها حالة خطيرة في حادث طرق وقع اليوم بين 3 شاحنات وسيارة خصوصية قرب مفترق كفر قاسم على شارع 6، ما أدى إلى إغلاق مسالك وازدحام مروري بالمنطقة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أُصيب أربعة أشخاص، أحدهم بجراح خطيرة، في حادث سير وقع اليوم الخميس، بين ثلاث شاحنات وسيارة خصوصية قرب مفترق كفر قاسم على شارع 6 (عابر إسرائيل)، بحسب ما أفاد به متحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء".

وأوضحت الطواقم الطبية أن سائق شاحنة يبلغ من العمر 49 عامًا أُصيب بجراح خطيرة، فيما وُصفت حالة المصابين الثلاثة الآخرين بالطفيفة، وقد تم نقلهم إلى مستشفيي "بيلنسون" و"مئير" لتلقي العلاج.

من جانبها، أعلنت الشرطة عن إغلاق ثلاثة مسالك على الشارع باتجاه الشمال في موقع الحادث، مما تسبب بازدحامات مرورية في المنطقة، ودعت السائقين إلى سلوك طرق بديلة.