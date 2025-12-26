مصرع شخص وإصابة آخر إثر حريق في مبنى سكني بحيفا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح طفيفة، فجر اليوم، جراء حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة حيفا.

من مكان الحريق في حيفا، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي شخص مصرعه صباح اليوم، الجمعة، إثر اندلاع حريق في الطابق الأول من مبنى سكني بشارع "أهارون زيتلين" في مدينة حيفا، بحسب ما أفاد متحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء.

وذكر البيان أن الطواقم الطبية أكدت وفاة شخص متأثرًا بحروق، فيما قدّمت العلاج لمصاب آخر نُقل إلى مستشفى رامبام بحالة طفيفة.

وأفاد المسعفان فادي طنطوري، ومحمد أبو الهيجاء، بأنه "شاهدنا دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من مبنى. انضممنا إلى قوات الأمن التي أنقذت رجلاً فاقدًا للوعي مصابًا بحروق. أجرينا الفحوصات الطبية، ولكن للأسف، لم يتبقَّ سوى تأكيد الوفاة في الموقع. في الوقت نفسه، تُقدّم فرق إضافية من نجمة داود الحمراء العلاج الطبي، وتنقل مصابًا آخر إلى المستشفى حالته طفيفة".

وباشر محققو الحرائق والشرطة بالتحقيق في ملابسات الحريق.