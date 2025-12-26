يافا: وقفة احتجاجية بعد إطلاق سراح المستوطنين منفّذي الاعتداء العنصري على عائلة عربيّة

نُظِّمت الوقفة الاحتجاجية في حيّ النزهة وشارع جمال باشا في المدينة، بعد القرار الصادر عن محكمة الصلح في تل أبيب، والذي قضى بإطلاق سراح المستوطنين المعتدين على عائلة خيمل على خلفية عنصرية.

شارك أهال ونشطاء في يافا، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية غاضبة، بعد إطلاق سراح المستوطنين منفّذي الاعتداء العنصري على عائلة عربيّة من المدينة.

ونُظِّمت الوقفة الاحتجاجية في حيّ النزهة وشارع جمال باشا في المدينة، بعد القرار الصادر عن محكمة الصلح في تل أبيب، والذي قضى بإطلاق سراح المستوطنين المعتدين على عائلة خيمل على خلفية عنصرية.

جانب من المشاركين بالوقفة الاحتجاجية ("عرب 48")

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتبت عليها شعارات تطالب بفرض العقوبات على المستوطنين المعتدين على العائلة العربية.

("عرب 48")

ودعت الهيئة الاسلامية في مدينة يافا إلى المشاركة بالوقفة الاحتجاجية.

وكان رئيس الهيئة الإسلامية في يافا، عبد القادر أبو شحادة، قد قال في وقت سابق، إن "ما حصل مع حنان خيمل لن يتوقف عندها، إنما سيستمرّ من قِبل هؤلاء المتطرّفين الذين يروننا لسنا بشرا".

("عرب 48")

وذكر أن "ما تعرّضت له حنان صعب، ويوضح عقلية هؤلاء المتطرفين، ويجب علينا في ظلّ هذا التطرّف، أن نكون يد واحدة، وهذا ما نراه في يافا اليوم".

("عرب 48")

وتأتي الوقفة الاحتجاجية، كخطوة من خطوات احتجاجية سابقة شهدتها المدينة عقب الاعتداء العنصري، والتي طالب الأهالي خلالها باعتقال المستوطنين.

والثلاثاء الماضي، أطلقت محكمة الصلح في تل أبيب، سراح المشتبهين الثلاثة بالاعتداء العنصري على حنان خيمل أبو شحادة من مدينة يافا، وذلك بعد جلسة لبحث مستجدات القضية.

("عرب 48")

وجاء قرار إطلاق سراح المشتبهين بشروط مقيّدة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الاعتداء وظروفه، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بمحاسبة المسؤولين وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.

("عرب 48")

وأثارت القضية موجة من الغضب في يافا، إذ أعرب ناشطون وأهال عن قلقهم من تداعيات تسريح المشتبهين، مشددين على أهمية حماية الضحايا وتعزيز الردع.