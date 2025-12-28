إصابة رجلين في جريمة إطلاق نار بسخنين

أُبلغ عن إصابة رجلين بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة سخنين، صباح اليوم، وجرى نقلهما إلى مستشفى نهريا لتلقي العلاج.

من مكان الجريمة في سخنين، صباح اليوم (تصوير اتحاد الإنقاذ)

أُصيب رجلان في الثلاثينيات من عمرهما، صباح اليوم الأحد، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة سخنين، بحسب ما أفاد به متحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء".

وأوضح المتحدث أنه "في تمام الساعة 9:21 ورد بلاغ إلى الخط 101 يفيد بوقوع إصابات، حيث وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدّمت العلاج الطبي الأولي للمصابين، قبل نقلهما إلى مركز الجليل الطبي في نهريا".

وأضاف أن "حالة المصابين تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة، إذ أُصيبا بجروح نافذة، فيما أُفيد أيضًا عن حالة من الذعر لدى أحدهما".

وأفاد المسعف بهجت أومباشي بأنه "تلقينا بلاغاً عن إصابة عدد من الأشخاص في حادثة عنف. وصلنا إلى الموقع، ووجدنا رجلين داخل أحد المحال التجارية، وهما واعيان ويعانيان من إصابات نافذة في جسديهما. قدمنا ​​لهما الإسعافات الأولية، ونقلناهما بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لمنظمة نجمة داود الحمراء إلى المستشفى، وكانت حالتهما بين خطيرة ومتوسطة. كما قمنا بإجلاء أحد المصابين المذعورين من الموقع".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق إثر تلقيها بلاغا عن جريمة إطلاق النار في سخنين.

وصرحت الشرطة أن "قواتنا متواجدة في المكان، وبدأت عمليات بحث عن المشتبه بهم وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، والخلفية جنائية".