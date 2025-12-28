أنقذت طواقم الإطفاء والإنقاذ، صباح اليوم الأحد، أبًا وطفله بعد أن جرفتهما السيول داخل مركبة على شارع 80 قرب منطقة أبو جودة في النقب، جنوبي البلاد.
وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ من محطتي ديمونا وعراد إلى المكان، وتمكنت من إخراج العالقين رغم التضاريس الوعرة والظروف الجوية الصعبة، حيث نُقل المصابان لتلقي العلاج الطبي، ووُصفت حالتهما بالمستقرة.
هكذا تم إنقاذ أب وطفله من مركبة جرفها فيضان على شارع 80 بالنقب— موقع عرب 48 (@arab48website) December 28, 2025
وجددت سلطة الإطفاء والإنقاذ تحذيرها للجمهور من خطر دخول مناطق مغمورة بالمياه أو معرّضة للفيضانات.
وفي السياق، يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد في هذه الأيام، إذ يكون الطقس غائما، ماطرا وعاصفا، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة. وتهطل الأمطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة أحيانا، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد في بعض الفترات.
