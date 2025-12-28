تم إنقاذ أب وطفله من مركبة جرفها فيضان على شارع 80 قرب أبو جودة، صباح اليوم، في النقب. فرق الإطفاء والإنقاذ عملت وسط تضاريس صعبة وطقس ماطر، وتم نقل المصابين بحالة مستقرة.

أنقذت طواقم الإطفاء والإنقاذ، صباح اليوم الأحد، أبًا وطفله بعد أن جرفتهما السيول داخل مركبة على شارع 80 قرب منطقة أبو جودة في النقب، جنوبي البلاد.

وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ من محطتي ديمونا وعراد إلى المكان، وتمكنت من إخراج العالقين رغم التضاريس الوعرة والظروف الجوية الصعبة، حيث نُقل المصابان لتلقي العلاج الطبي، ووُصفت حالتهما بالمستقرة.

هكذا تم إنقاذ أب وطفله من مركبة جرفها فيضان على شارع 80 بالنقب

للتفاصيل: https://t.co/ovUKm40564 pic.twitter.com/Lg6Ax3GB29 — موقع عرب 48 (@arab48website) December 28, 2025

وجددت سلطة الإطفاء والإنقاذ تحذيرها للجمهور من خطر دخول مناطق مغمورة بالمياه أو معرّضة للفيضانات.

وفي السياق، يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد في هذه الأيام، إذ يكون الطقس غائما، ماطرا وعاصفا، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة. وتهطل الأمطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة أحيانا، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد في بعض الفترات.