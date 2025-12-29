اعتقال 5 فلسطينيين من الضفة وشابة من كفر قاسم

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها اعتقلت خمسة فلسطينيين من سكان الضفة الغربية، ومشتبهًا بها (40 عاما) من مدينة كفر قاسم في منطقة المثلث، وذلك بشبهة إيوائهم وتشغيلهم داخل مجمّع رياضي في حي "هدار يوسف" شمالي مدينة تل أبيب.

وادعت الشرطة أن "الاعتقال جاء ضمن حملة خاصة لمكافحة التواجد غير القانوني، شملت التحقيق مع من يشتبه بتشغيل أو نقل أو إيواء مقيمين بدون تصاريح".

وأضافت أنه "تم العثور على المشتبهين داخل مخزن في المجمع الرياضي، حيث يُرجّح أنهم كانوا يعملون عبر مقاول خارجي. وقد أُحيل الجميع إلى مركز الشرطة لمواصلة التحقيق".

وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في البلدات العربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين دخلوا إلى إسرائيل بحثًا عن لقمة العيش لعائلاتهم، وتحوّلت هذه الملاحقات إلى كابوس يومي يلاحق هؤلاء العمال، خاصة في ظل مشاركة الوحدات الخاصة في عمليات الاعتقال.