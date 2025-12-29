محليات | أخبار محلية
29/12/2025 - 13:21

المنخفض الجوي يكشف هشاشة البنية التحتية في البلدات العربية

كشفت الأمطار الغزيرة التي هطلت، اليوم الإثنين، عن تردي البنية التحتية في عدد من البلدات العربية، حيث غرقت شوارع وأحياء سكنية وسط أضرار مادية وغياب حلول جذرية.

المنخفض الجوي يكشف هشاشة البنية التحتية في البلدات العربية

الناصرة، اليوم

تشهد البلاد، اليوم الإثنين، ذروة منخفض جوي عميق، تخللته أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية، ما أدى إلى سيول وفيضانات في عدة مناطق، خاصة في البلدات العربية التي انكشفت فيها هشاشة البنية التحتية بشكل لافت.

وغمرت مياه الأمطار شوارع وأحياء سكنية، وتسببت بأضرار واسعة في الممتلكات، وسط غياب مشاريع تصريف فعالة، وتكرار للمشهد ذاته سنويًا، في ظل تهميش مزمن وتقصير رسمي متواصل.

في مدينة الناصرة، غمرت المياه منطقة الكراجات محدثة أضرارًا في المحال التجارية والمركبات.

وفي دير الأسد، أدت الرياح العاتية إلى تطاير سخان شمسي سقط على أحد المنازل مسببًا أضرارًا كبيرة، فيما انهار سقف معدني في مجد الكروم وألحق أضرارًا بعدة مركبات.

الأهالي حمّلوا السلطات المسؤولية، مؤكدين أن ما يحدث هو نتيجة سياسات إهمال متراكمة، وليست مجرد كوارث طبيعية.

منخفض جوي أمطار غزيرة عواصف رعدية الناصرة سيول فيضانات حالة الطقس

التعليقات