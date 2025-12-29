عمليات البحث تتواصل على رجل جرفته السيول في النقب

تتواصل عمليات البحث عن رجل فُقد بعد أن جرفته السيول في أحد أودية النقب، في أعقاب موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة. طواقم الإنقاذ تمشط مجرى الوادي باستخدام وسائل برية وجوية وسط مخاوف جدية على حياته.

تتواصل، مساء الإثنين، عمليات البحث المكثفة عن شخص فُقد بعد أن جرفته السيول في "وادي ميتار" بمنطقة النقب، في أعقاب موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق واسعة خلال الساعات الأخيرة، وسط مخاوف جدية على حياته.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فقد فُقد الرجل بعد أن شوهد وهو يحاول إنقاذ مركبته التي علقت في مجرى النهر، قبل أن تجرفه المياه بفعل التيار القوي، في وقت سابق مساء الإثنين.

وعلى إثر ذلك، باشرت طواقم الإنقاذ عمليات تمشيط واسعة على طول مجرى الوادي، بمشاركة متطوعي وحدات الإنقاذ، والشرطة الإسرائيلية، وبمساندة طائرات مسيّرة، فيما تتواصل عمليات البحث رغم حلول الظلام.

ويقع وادي "ميتار" ضمن حوض الوديان التي تنحدر من جبال جنوب الخليل باتجاه بئر السبع، حيث تتجمع مياه الأمطار في مجارٍ موسمية سريعة الجريان. ويُعرف المجرى الرئيسي في هذه المنطقة باسم "وادي الخليل" وغالبًا ما تُطلق على الوديان الصغيرة المحيطة تسميات مرتبطة بـ"عتير".

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن "طواقمها تعمل منذ ساعات في منطقة ميتار بهدف تحديد مكان الشخص الذي جرفته السيول"، موضحة أن فرقًا خاصة بالطائرات المسيّرة تنفذ عمليات مسح جوي باتجاه مجرى الوادي السفلي، في محاولة لتحديد أي مؤشرات قد تقود إلى العثور عليه.

ويأتي هذا الحادث في ظل موجة أمطار استثنائية، إذ هطلت منذ يوم الجمعة عشرات المليمترات من الأمطار في معظم المناطق. ووفق معطيات دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، سُجلت أعلى كمية أمطار في منطقة حلميس الواقعة شمال غرب محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية، حيث بلغت 110 ملم.

وأفادت نجمة داود الحمراء بتلقي بلاغات متعددة عن فيضانات داخل منازل ومركبات علقت في المياه، في مدن ومناطق عدة بينها تل أبيب، رمات غان، أشدود، الطيرة، أبو غوش، القدس، بيسان وحيفا، دون تسجيل إصابات في تلك الحوادث.

وفي القدس، أعلنت طواقم الإطفاء عن إنقاذ امرأة علقت داخل مركبتها بعد أن غمرتها المياه حتى مستوى النوافذ، إضافة إلى تدخلات متعددة بسبب فيضانات وانهيار أشجار، من بينها حادثة في مدرسة للتعليم الخاص.

كما جرى في وقت سابق إنقاذ أربعة أشخاص علِقوا داخل مركبة دفع رباعي غاصت في مجرى مائي قرب مفترق مجيدو في مرج ابن عامر، حيث اضطروا للصعود إلى سطح المركبة قبل أن يتم إخراجهم بواسطة سلّم، دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق شارع 90 أمام حركة السير من عين جدي وحتى فنادق البحر الميت، تحسبًا لفيضانات وخطر داهم على مستخدمي الطريق، إضافة إلى استمرار إغلاق شوارع جانبية، داعية السائقين إلى الالتزام بتعليمات الشرطة وتجنّب الاقتراب من مجاري السيول.

كما سُجلت أضرار إضافية جرّاء الأحوال الجوية، بينها إصابة رجل يبلغ نحو 70 عامًا بجروح خطيرة إثر انهيار شرفة في مبنى سكني بشارع هرتسل في تل أبيب، فيما نجا سائق في مدينة هرتسليا بعد سقوط شجرة على مركبته.