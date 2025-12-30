السجن 20 عاما لرجل قتل نور قشقوش من قلنسوة طعنا بالمقص في أشدود

فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع السجن 20 عامًا على رجل (67 عامًا) من أشدود، بعد إدانته بقتل شاب إثر شجار تطوّر لطعنه بمقص في حديقة عامة. كما حُكم على شريكه بالسجن 8 سنوات ونصف لدوره في الجريمة.

أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 20 عامًا على رجل يهودي يبلغ من العمر 67 عامًا من أسدود (أشدود)، بعد إدانته بقتل الشاب نور فوزي قشقوش (23 عاما)، طعنًا بمقص في حديقة عامة بالمدينة، إثر شجار نشب بينهما على خلفية "خلاف مالي". كما قضت المحكمة بسجن شريكه في الجريمة لمدة 8 سنوات ونصف.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى تاريخ 26 نيسان/ أبريل 2022، حين اندلع شجار بين الجاني والضحية، استخدم فيه الأخير رذاذ الفلفل وفرّ إلى حديقة قريبة. لاحقًا، طارد الجاني الشاب بمساعدة صديقه الذي جلب أداة حادة، وتمكنا من الوصول إليه. أقدم الشريك على الإمساك بالضحية، بينما قام المتهم بطعنه عدة مرات، إحداها كانت قاتلة وأدت إلى وفاته متأثرًا بنزيف حاد، رغم محاولات المارة التدخل لإنقاذه.

النيابة العامة في لواء الجنوب طالبت بإنزال عقوبة أشد، لكن المحكمة اكتفت بالحكم بعد إقرار الجانيين بالذنب، دون اتفاق مسبق حول مدة العقوبة.