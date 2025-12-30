النقب: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 16 شخصا وتبعد 19 آخرين من قرية ترابين

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 16 شخصا وأبعدت 19 آخرين عن منطقة الجنوب في إطار ما تسمى حملة "نظام جديد" في قرية ترابين بالنقب، بادعاء "تعزيز فرض القانون ومكافحة الجريمة الخطيرة في المنطقة".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 16 شخصا وإبعاد 19 آخرين عن منطقة الجنوب في إطار ما تسمى حملة "نظام جديد" في قرية ترابين بالنقب، جنوبي البلاد، بادعاء "تعزيز فرض القانون ومكافحة الجريمة الخطيرة في المنطقة".

وقال فتحي الصانع من سكان قرية ترابين، لـ"عرب 48"، إن "قوات الشرطة اقتحمت المنازل والدواوين والمساجد، ومنعت المصلين من المغادرة، وداهمت تجمعات الشبان، واعتدت عليهم بالضرب، وأجبرتهم على الوقوف على الجدران، كما قامت بتفتيش البيوت بطريقة عنيفة، شملت تكسير الممتلكات وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل".

وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفوض العام للشرطة، داني ليفي، قد رافقا قوات الشرطة في بلدة ترابين، أول من أمس الأحد.

النقب: من اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية لقرية ترابين الصانع



التفاصيل: https://t.co/Ag6YUgDQzS pic.twitter.com/hvON83w1t7 — موقع عرب 48 (@arab48website) December 29, 2025

ووفقا للشرطة "أسفرت الحملة لغاية الليلة الماضية، عن "اعتقال 16 مطلوبًا، وضبط ذخيرة ووسائل قتالية عسكرية، إلى جانب إبعاد 19 شخصًا مُصنفين خارجين عن القانون عن منطقة الجنوب".

وادعت الشرطة أنه "خلال النشاط، اندلعت أعمال شغب دفعت القوات إلى استخدام وسائل تفريق، كما تم تنفيذ تفتيشات وفرض طوق أمني شامل على القرية لضمان أمن السكان الملتزمين بالقانون."، الأمر الذي فنده الأهالي.

وزعمت الشرطة أنه "بعد انتهاء العملية، يُشتبه بأن أربعة من سكان القرية نفّذوا أعمالًا انتقامية في بلدات يهودية مجاورة، أدت إلى أضرار في عشرات المركبات، وتم لاحقًا القبض عليهم."

وأعلنت الشرطة أن "الحملة مستمرة في إطار جهودها لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون في النقب".

وشدد أهالي ترابين على رفضهم اقتحام الشرطة للقرية واعتداءاتها واعتقال عدد من أبنائها، داعين إلى إطلاق سراحهم وعدم تكرار ما حدث.