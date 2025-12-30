انخفاض في سعر لتر الوقود بـ26 أغورة فجر الخميس

انتظروا قليلاً قبل التزود بالوقود: أسعار الوقود لشهر كانون الثاني/ يناير 2026 ستنخفض بمقدار 26 أغورة للتر. ولأول مرة منذ عامين، ينخفض ​​سعر البنزين إلى أقل من 7 شواكل للتر الواحد.

ينخفض سعر لتر البنزين، فجر بعد غد الخميس الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2026، بمقدار 26 أغورة للتر.

وأعلنت إدارة الوقود والغاز التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تحديث أسعار منتجات الوقود الخاضعة للإشراف، والمباعة للمستهلكين في محطات الوقود، وذلك في منتصف ليل الأربعاء/ الخميس (31 كانون الأول/ ديسمبر 2025 - 1 كانون/ يناير 2026).

ولن يتجاوز سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص ذي الأوكتان 95 للمستهلك في محطات الخدمة الذاتية (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) 6.85 شيكل، بانخفاض قدره 26 أغورة عن التحديث السابق. أما رسوم الخدمة الكاملة فستبقى 25 أغورة للتر (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، دون تغيير عن التحديث السابق.

ولن يتجاوز الحد الأقصى لسعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان للمستهلك في محطات الخدمة الذاتية في مدينة إيلات، جنوبي البلاد، (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) 5.80 شيكل، بانخفاض قدره 23 أغورة عن التحديث السابق. وستبلغ رسوم الخدمة الكاملة 21 أغورة (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)، دون تغيير عن التحديث السابق.