جفرا – التجمع الطلابي في تل أبيب تعقد اجتماعها السنوي وتنتخب هيئاتها المتجددة

في اجتماع سنوي عقد بمشاركة واسعة من كادرها، انتخبت كتلة جفرا - التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب هيئاتها المتجددة وناقشت التحديات الراهنة التي تواجه الطلاب العرب الفلسطينيين داخل الحرم الجامعي ولخصت عملها خلال السنة الماضية.

عقدت كتلة جفرا – التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب أمس الإثنين، اجتماعها السنوي بمشاركة واسعة من أعضاء كادرها، وقد استعرض خلاله عمل الكتلة خلال السنة الماضية، ومناقشة التحديات الراهنة التي تواجه الطلاب العرب الفلسطينيين داخل الحرم الجامعي ومتابعة خطة العمل ووضع برنامج سنوي لعمل ونشاطات الكادر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

كما جرى تقييم النشاط الثقافي والفني الأخير الذي حضره مئات الطلاب، إلى جانب انتخاب سكرتاريا جديدة تقود العمل في المرحلة القادمة.

افتتح الاجتماع عضو سكرتاريا جفرا، الطالب أحمد توفيق جبارين، مستعرضا أبرز إنجازات الكتلة خلال العام المنصرم، مؤكدًا على "أهمية استمرار العمل الطلابي الوطني في هذه المرحلة الهامة، في ظل ما يشهده الطلاب والحركات الطلابية الفلسطينية من تضييقات وملاحقات مستمرة". كما توجه باسم الكادر بالشكر إلى السكرتيرة السابقة إكرام عمرو على دورها المميز ومساهمتها الفاعلة ونشاطها المتفاني في قيادة العمل خلال السنة الماضية.

وتحدث مركز الدائرة الطلابية في التجمع الوطني الديمقراطي، وسام علي الصالح، مؤكدًا أن "هذا الاجتماع يشكل محطة مهمة لتجديد الالتزام بالعمل الطلابي الوطني داخل الحرم الجامعي وتنظيم عمل كتلة جفرا في جامعة تل ابيب، والتي لطالما كانت كتلة صاحبة نشاط كبير وواسع وإنجازات هامة على مستوى الحركات الطلابيّة".

وشدد على أن "الوجود الطلابي الوطني والواعي في هذه المرحلة هو موقف هام ويجب البناء والمراكمة عليه وتطوير عملنا بشكل أكبر لتبقى الحركة الطلابية عنوانًا للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية"؛ مضيفا أن "السكرتاريا المنتخبة تقع على عاتقها مهمة تمثيل الطلاب العرب والدفاع عن قضاياهم اليومية والإصرار على حقنا في التعبير عن الرأي وتنظمنا الطلابي في ظل التضييقات المتزايدة التي يتعرض لها الطلاب العرب".

وفي ختام الاجتماع، جرت عملية انتخاب سكرتاريا جديدة، لتشمل كل من كل من: بيسان بدارنة، ناجي العلي أبو شحادة، صادق جبارة، ريم حمود، ملك عبد الله، ملك سليمان، أحمد توفيق جبارين، باسل بشير، شادي إغبارية، منى طه، إكرام عمرو، وسيم عواودة وسيلين بكارنة.

كما انتخبت منى طه سكرتيرة جفرا للعام الدراسيّ المقبل، والتي أعربت في كلمتها عن شكرها على الثقة التي مُنحت لها وشكرت السكرتيرة السابقة إكرام عمرو على عام من العمل والإنجاز لجفرا والحركة الطلابيّة، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل الجماعي وتعزيز دور جفرا كحركة طلابية وطنية ديمقراطية رائدة في جامعة تل أبيب، بما يخدم قضايا الطلاب العرب ويدعم حضورهم وتنظيمهم داخل الحرم الجامعي.