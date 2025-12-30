دعوة للمشاركة في مظاهرة "الحياة والكرامة" في النقب احتجاجًا على تصاعد الجرائم والتحريض

دعت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب وهيئات محلية إلى المشاركة الواسعة في مظاهرة "الحياة والكرامة" يوم الخميس (1.1.2026) الساعة 14:00 على مفرق عسلوج، رفضًا لتصاعد جرائم القتل واستهداف المجتمع العربي في النقب، وآخرها مقتل أيوب الطوخي من بير هداج.

دعت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، منتدى السلطات المحلية العربية، واللجنة المحلية في بير هداج، جماهير الشعب الفلسطيني في النقب وكافة أنحاء البلاد إلى أوسع مشاركة في مظاهرة "الحياة والكرامة"، التي ستُقام يوم الخميس الموافق 1.1.2026، الساعة 14:00، على مفرق عسلوج.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد جرائم القتل بحق الشبان في النقب، وآخرها الجريمة التي راح ضحيتها الشاب أيوب الطوخي من قرية بير هداج، برصاص مستوطن، إلى جانب جرائم أخرى أودت بحياة شبان من بير هداج ومحيطها، وسط حالة من التحريض المتواصل وسياسات الاستهداف الممنهج ضد الوجود العربي في النقب.

وأكد المنظمون أن ما يحدث هو سياسة ممنهجة تمسّ الحق في الحياة والأمن والمسكن والكرامة، داعين إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات إخضاع المجتمع أو دفعه للرحيل.

وجاء في البيان: "مشاركتكم في المظاهرة هي موقف أخلاقي ووطني ورسالة واضحة بأن الاعتداء على فرد هو اعتداء على مجتمع بأكمله، وأن كرامة أبنائنا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه".