إصابة مسنّ بجريمة إطلاق نار في عرب الخوالد

أُصيب مسنّ في السبعينات من عمره، بجراح خطيرة، من جرّاء إطلاق رصاص استهدفه بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في عرب الخوالد بالقرب من مدينة حيفا في منطقة الجليل، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا، بعد تلقيها بلاغًا عن إطلاق نار على رجل في السبعينات من عمره في منطقة مفتوحة، قرب قرية عرب الخوالد".

وأضافت نقلا عن مصادر طبيّة، أن "الرجل أُصيب بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار، ونُقل لتلقي العلاج الطبيّ".

ولفتت الشرطة إلى أن قوّاتها "تتواجد في موقع الحدث (الجريمة)، حيث تنصب حواجز، وتُجري عمليات تفتيش لتحديد مكان المشتبه بهم، وقد بدأت بجمع الأدلة بالتعاون مع خبراء الأدلة الجنائية".

وذكرت أنه "يبدو أن خلفية الحدث جنائية، ولا تزال ملابساته قيد التحقيق".

وقُتل خلال عام 2025، 252 شخصا، بالجرائم في المجتمع العربيّ، في حصيلة ثقيلة، تتجاوز الحصيلة القياسية السابقة المسجّلة عام 2023 بـ244 ضحية، ليُسجَّل عام 2025 كالأكثر دموية في تاريخ المجتمع العربي في أراضي 48.

وسجّل هذا العام أكبر معدل لجرائم قتل النساء بـ23 جريمة، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، بالإضافة إلى تسجيل 12 جريمة قتل لقاصرين دون سن الثامنة عشرة، إلى جانب أبرياء قضوا برصاص طائش أو نتيجة أخطاء قاتلة في التشخيص، بالإضافة إلى من قُتلوا برصاص الشرطة، في مشهد يومي يعكس مشاهد فوضى السلاح، واتساع دائرة الموت.