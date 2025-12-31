اعتقال فتاة قاصر وشاب من اللد بشبهة الضلوع في جريمة قتل أمير الوحواح

الشرطة تعتقل فتاة قاصر وشابًا من اللد بشبهة الضلوع في جريمة إطلاق نار أسفرت عن مقتل الشاب أمير الوحواح،في موقف سيارات بتل أبيب في تشرين الثاني الماضي.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن توقيف فتاة قاصر وشاب في العشرينيات من عمره من سكان اللد، بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب أمير محمد الوحواح، في الثلاثينيات من عمره، من المدينة، والتي وقعت بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في موقف سيارات بمدينة تل أبيب.

أمير الوحواح

وجاء في بيان الشرطة أن "بلاغًا وصل حول حادثة إطلاق نار في أحد مواقف السيارات، أسفرت عن إصابة شخص تم نقله إلى مركز إيخيلوف الطبي، حيث أُقرّت وفاته لاحقًا".

وأضاف البيان أن "التحقيقات والإجراءات التي نُفذت لاحقًا، أدت إلى تحديد هوية مشتبهَين بضلوعهما في الجريمة، هما فتاة قاصر وشاب بالغ، فيما تبيّن أن الأخير موقوف على ذمة قضية أخرى تتعلق بحيازة وسائل قتالية".

وتم أمس تنفيذ عملية توقيف المشتبهَين، حيث مُدِّد اعتقال القاصر حتى 4 كانون الثاني/ يناير 2026، في حين يُناقش توقيف الشاب البالغ في محكمة الصلح في تل أبيب.