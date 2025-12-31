الشرطة الإسرائيلية تعتقل 24 شابا وتفرض 87 مخالفة سير وأوامر هدم لـ23 مبنى في الترابين

تواصل الشرطة حملتها المكثفة في بلدة الترابين بالنقب، ضمن عملية "نظام جديد"، حيث اعتقلت 24 شخصًا وأصدرت عشرات أوامر الهدم والمخالفات، وسط أجواء من التوتر والاتهامات بالعقاب الجماعي.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 24 شابا، وفرضت 87 مخالفة سير، إضافة إلى إصدار 23 إخطارًا بأوامر هدم في قرية الترابين بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، عن مواصلة تنفيذ ما تُسمى عملية "نظام جديد" في الترابين، بإشراف مفوض الشرطة داني ليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبمشاركة مئات من عناصر الشرطة، و"حرس الحدود" والوحدات الخاصة التابعة لها، بزعم "تعزيز الأمن وفرض النظام".

وأسفرت الحملة حتى الآن عن اعتقال 24 شخصًا، بينهم 4 قاصرين، بشبهة "رشق حجارة، إضافة إلى تسجيل 87 مخالفة سير، وإصدار 23 إخطارًا بهدم مبانٍ.

وهددت الشرطة باستمرار النشاطات المكثفة والتعامل بـ"يد من حديد" مع ما وصفته "أعمال العنف والإخلال بالنظام"، في وقت تزداد فيه التوترات في المنطقة وسط اتهامات للأجهزة الأمنية بممارسة العقاب الجماعي بحق السكان.