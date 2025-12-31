اللجنة اللوائية للتخطيط تبحث الاعتراضات التي قدمتها جسر الزرقاء ضد مخطط معغان ميخائيل

أكد ممثلو جسر الزرقاء أن الحفاظ على البيئة لا يجوز أن يتحوّل إلى أداة إقصاء أو غطاء لسياسات تمييزية. وطالبوا اللجنة اللوائية برفض المخطط بصيغته الحالية واعتماد بدائل تخطيطية عادلة تضمن استمرارية القرية وارتباطها الطبيعي بنهرها ومحيطها.

بحثت اللجنة الفرعية للاعتراضات في اللجنة اللوائية للتخطيط في حيفا، اليوم الأربعاء، الاعتراضات المقدَّمة على المخطط الهيكلي لكيبوتس معغان ميخائيل، وذلك خلال جلسة مطوّلة اتسمت بنقاش مهني صاخب، استمعت خلالها اللجنة إلى التحفّظات الرسمية والقانونية والتخطيطية التي قدّمها ممثلو جسر الزرقاء.

شارك في الجلسة رئيس المجلس المحلي مراد عماش، مهندس المجلس يتسحاك بينكوس، بروفيسور نيطع زيف، المحامي آدم دين والمخططة شارون كارني كوهين، من العيادة القانونية في جامعة تل أبيب، مدير مركز الموروث الجسراوي سامي العلي، إلى جانب عوض شهاب أحد مالكي الأراضي المتضررين.

واستعرض ممثلو جسر الزرقاء اعتراضات مفصّلة ومعلّلة، خلصت إلى أن المخطط المقترح يقطع الامتداد الطبيعي والجغرافي للقرية ويعزلها عن محيطها الحيوي، وعن نهر الزرقاء بوصفه معلمًا طبيعيًا وتراثيا وتاريخيًا مركزيًا يشكّل عنصرًا أصيلًا في ذاكرة القرية وثقافتها وتراثها.

وشدد رئيس المجلس المحلي في مداخلته على مركزية النهر في تاريخ وحياة الأهالي، واصفًا إيّاه بـ"شريان الحياة" المتداخل مع مختلف مناحي العيش، ومذكّرًا بأن تسمية البلدة مشتقّة من النهر، ومستحضرًا شهادات وذكريات عائلية على ضفافه.

وعرض المحامي دين والمخططة كوهين ثغرات تخطيطية وقانونية، بينها غياب قيم حقوقية أساسية، ومشكلات المنالية والوصول للمناطق الطبيعية، القريبة من جسر الزرقاء بفعل الحواجز وعدم توفير طرق سهلة ومتاحة تربط القرية بمحمية الطيور الواقعة في قلب برك الأسماك من جانب جسر الزرقاء.

وتناول العلي الحصار الجغرافي والتخطيطي المفروض على القرية منذ عقود، ومعارضة الكيبوتس المنهجية لتوسيع مسطحها، كاشفًا ازدواجية المعايير في استخدام البيئة "كسلاح تخطيطي"؛ إذ يُمنع التطوير في جسر الزرقاء وترفض السلطات توسيعها بذريعة الحماية البيئية ومنع المساس بقيم الطبيعة، بينما تُستباح القيم ذاتها عند التوسّع من قبل البلدات المجاورة، بما في ذلك إغلاق الطريق التاريخي عبر جسر الطواحين المؤدي إلى مقبرة الشيخ سالم الواقعة ضمن منطقة نفوذ كيبوتس معجان ميخائيل.

وأشار كل من شهاب والمهندس بينكوس إلى سلب ومصادرة أراضي القرية للصالح العام والمحميات، ومنع البناء بمحاذاة الوادي، مقابل السماح بالبناء والتطوير للكيبوتس قرب الكنوز الطبيعية.

وشدد المتحدثون باسم جسر الزرقاء على أبرز مسوّغات الاعتراضات وهي:

1. انعدام العدل التخطيطي والاجتماعي والبيئي وازدواجية المعايير.

2. تمييز وعنصرية تخطيطية تُكرّس الحصار وتمنع الامتداد السكني والتنمية المتوازنة بين احتياجات أهل جسر الزرقاء والبيئة.

3. قطع الترابط البيئي والتراثي مع النهر والمحيط الطبيعي.

4. ⁠انعدام جسر وطرق تربط القرية مع محمية الطيور، أي غياب الإتاحة لمنطقة عامة.

5. ⁠تجاهل بدائل معقولة توفّق بين حماية الطبيعة وحقوق السكان.

وأكد ممثلو جسر الزرقاء أن الحفاظ على البيئة لا يجوز أن يتحوّل إلى أداة إقصاء أو غطاء لسياسات تمييزية. وطالبوا اللجنة اللوائية برفض المخطط بصيغته الحالية واعتماد بدائل تخطيطية عادلة تضمن استمرارية القرية وارتباطها الطبيعي بنهرها ومحيطها، وترسيخ مبدأ العدالة التخطيطية والعدالة البيئية دون ازدواجية.

كما طالبوا اللجنة بضرورة إقامة جسر على نهر الزرقاء يربط القرية بالمحمية الطبيعية، لجانب إزالة البوابات التي تحول دون الوصول لمقبرة الشيخ سالم من قلب محمية وادي التماسيح عبر جسر الطواحين، سيما وأن فتح البوابات سيتيح طريقا إضافية لدخول الجمهور لمحمية الطيور من الجهة الشمالية الشرقية.