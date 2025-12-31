حصار إسمنتي على جسر الزرقاء: مكافحة جريمة أم عقاب جماعي؟

لا تزال الشرطة الإسرائيلية تفرض حصارًا على جسر الزرقاء، من خلال نصب حواجز إسمنتية عند مداخلها وداخل أحيائها، بذريعة مكافحة الجريمة المنتشرة في البلدة.

وتسببت هذه الحواجز بأزمات مرورية خانقة، في قرية تعاني أصلًا من شُحّ المداخل، إذ لا يتجاوز عددها اثنين فقط، يخدمان نحو 16 ألف مواطن.

ويرى الأهالي أن هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الشرطة ضد سكان القرية، بذريعة محاربة الجريمة.

جربان: المكعبات الإسمنتية لا تسهم في حلّ الجريمة

قالت الناشطة حمامة جربان من جسر الزرقاء لـ"عرب 48" إن "الحواجز الإسمنتية لا تزال منصوبة في القرية، وداخل الأحياء الصغيرة، ما يسبب أزمات مرورية خانقة، ويحدّ من حرية حركة السكان، ويعمّق الأزمات اليومية في ظل الازدحام وخنق الأهالي بهذه المكعبات الإسمنتية التي لا تسهم في حلّ مشكلة الجريمة".

حمامة جربان

وأضافت أن "الجميع يعلم أن لقرية جسر الزرقاء مدخلين فقط، وهي تعاني أصلًا من أزمة سكانية، وتحاصرها البنى المحيطة مثل شارع الشاطئ، والمحمية الزراعية 'معغان ميخائيل'، ومدينة قيسارية. ورغم ذلك، تواصل الشرطة نصب المكعبات الإسمنتية التي تفاقم الاختناق وتُعاقب بها كل المواطنين".

وأشارت إلى حالة الغضب في صفوف الأهالي جرّاء وضع المكعبات الإسمنتية، قائلة: "هناك حالة غضب حقيقية، فهذه المكعبات تُعاقب جميع أهالي البلدة. هناك من يريد الوصول إلى عمله، أو إلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية، وما يحصل أمر مستهجن ومرفوض".

وطالبت جربان بإزالة هذه الحواجز، مؤكدة أن "هذه المكعبات لا تحلّ الأزمة، بل تُعمّقها، ومطالبنا واضحة: إزالة الحواجز التي تحدّ من حرية تنقّل السكان وحياتهم اليومية".

جمعية حقوق المواطن تطالب بالإزالة الفورية للحواجز

تقدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بتوجّه عاجل إلى المستشارة القانونية للحكومة، والمفتش العام للشرطة، والمستشار القانوني للشرطة، مطالبةً بالإزالة الفورية للحواجز التي أقامتها الشرطة عند مداخل ومخارج جسر الزرقاء، إضافة إلى الحواجز الداخلية التي نُصبت داخل أحياء سكنية في القرية.

وأوضحت الجمعية أن "الشرطة قامت بتاريخ 28.12 بنصب حواجز إسمنتية عند المدخل الرئيسي للقرية، من دون أي مصدر صلاحية في القانون ومن دون إصدار أو عرض أوامر مكتوبة، ما أدى إلى ازدحامات مرورية مستمرة على مدار اليوم عند مداخل القرية ومخارجها".

وأضافت الجمعية أن "الخطر يزداد خلال ساعات الليل بسبب صعوبة رؤية الحواجز الإسمنتية، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة السائقين. كما نُصبت حواجز داخل حيّين سكنيين منعت بشكل كامل مرور المركبات وحتى حركة المشاة. ونتيجة لذلك، عُزل مئات السكان عن بيوتهم، من بينهم عائلات مع أطفال رُضّع، وأشخاص من ذوي الإعاقة، وطلاب، وحُرموا من الوصول المنتظم إلى خدمات أساسية، بما في ذلك عيادة الأم والطفل الواقعة على بُعد أمتار قليلة فقط من أحد مواقع الحواجز".

وأكدت الجمعية أن "هذه الحواجز نُصبت في غياب أي صلاحية قانونية، ودون أوامر مكتوبة، ودون إخطار مسبق للمجلس المحلي، ما يشكل مساسًا خطيرًا بالحقوق الأساسية للسكان، وعلى رأسها حرية الحركة، والحق في الصحة، والكرامة الإنسانية".

وأوضحت أن "هذه الإجراءات ترقى إلى عقاب جماعي بحق جميع سكان القرية، ولا تسهم في مكافحة الجريمة، بل تُلحق أذى مباشرًا بمواطنين أبرياء".

وطالبت الجمعية بـ"إزالة الحواجز فورًا، وبالتزام واضح من الشرطة بعدم استخدام هذا الإجراء مستقبلًا"، محذّرةً من "اتخاذ خطوات قانونية في حال عدم الاستجابة".

وقالت المحاميتان نيتسان إيلاني وعبير جبران من جمعية حقوق المواطن: "مرة أخرى تعمل الشرطة دون أي صلاحية قانونية ودون أوامر مكتوبة، وتمارس عقابًا جماعيًا بحق مواطنين فقط لأنهم يسكنون في بلدات عربية. خلال الأشهر الأخيرة تكررت هذه الممارسات في الفريديس، واللقية، وتل السبع، وها هي الشرطة اليوم تستهدف بلدة عربية إضافية. تمتلك الشرطة وسائل قانونية عديدة لتحديد هوية المجرمين وملاحقتهم، لكن إغلاق بلدات كاملة أو تقييد الوصول إليها، بما في ذلك خدمات الطوارئ، ليس من بين هذه الوسائل. لم يكن أحد ليتخيل فرض مثل هذه القيود بذريعة مكافحة الجريمة، لولا أن الحديث يدور عن بلدة عربية. وفي ظل غياب أي أساس قانوني لهذه الخطوات، نطالب بالإزالة الفورية للحواجز وبالتوقف عن استخدام هذا الإجراء المؤذي".