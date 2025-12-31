محاكمة الصحافي سعيد حسنين: النيابة تعرض أولى الشهادات

انطلقت اليوم الأربعاء أولى جلسات الاستماع للشهادات في محاكمة الصحافي سعيد حسنين أمام المحكمة المركزية في حيفا، حيث عرضت النيابة شهادتين من الشرطة ضمن القضية المتعلقة بمقابلة أجراها حسنين.

عقدت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، أولى جلسات مرحلة سماع الشهادات والبيّنات في محاكمة الصحافي سعيد حسنين من مدينة شفاعمرو.

وقدّمت النيابة العامة خلال الجلسة شهادتين من الشرطة الإسرائيلية، الأولى من وحدة التحقيق، والثانية من وحدة مراقبة المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره، وجّه محامي الدفاع، نمير إدلبي، أسئلة للشاهدتين تمحورت حول كيفية وصول توثيق المقابلة التي أجراها حسنين إلى وحدة المراقبة، وآلية سير التحقيق معه.

وعرض محامي الدفاع عن حسنين، نمير إدلبي، خلال الجلسة المستندات المتعلقة بالقضية والبيّنات التي توضّح موقفه، بالإضافة لأسماء الشهود المنوي سماع شهاداتهم خلال الجلسات المقبلة.

وحضر جلسة المحكمة، حسنين والعشرات من أسرته والناشطين المتضامنين معه وعدد من الشخصيات السياسية.

"استكشاف إمكانية التوصل إلى تفاهم معين بين الطرفين"

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن حسنين، نمير إدلبي لـ"عرب 48" إن "دور الشاهدتين اقتصر في معظمه على الجوانب التقنية، وفي مقدمتها فحص هاتف حسنين، في محاولة لاستخراج مواد قد تُستخدم لإدانته. الشاهدة الثانية قدّمت شهادة عامة تتعلق بتحليل المقابلة الإعلامية التي أجراها حسنين، وذلك بهدف تفسير ما تزعم النيابة أنه يشكّل مضمونًا تحريضيًا في تلك المقابلة".

وأشار إدلبي إلى أنه "تبيّن لاحقا أن الشاهدتين، من الناحية العملية، لا تقدّمان أي مادة من شأنها تعزيز التهم المنسوبة إلى حسنين أو إرساء أساس قانوني لها."

ولفت إلى أن "التطور الأبرز في الجلسة تمثّل في قرار القاضي، إخراج جميع الحاضرين من قاعة المحكمة، وعقد جلسة مغلقة مع النيابة العامة، في محاولة من القاضي لفهم نقاط الخلاف الجوهرية بين الدفاع والنيابة في هذا الملف، وبغية استكشاف إمكانية التوصل إلى تفاهم معين بين الطرفين".

وشدد إدلبي على أن "الخط الأحمر يتمثل في ضرورة تراجع النيابة عن تهمة التخابر مع عميل أجنبي، إذ لا يوجد أي مبرر قانوني لتوجيه هذه التهمة من الأساس، وفي حال أبدت النيابة استعدادها للتراجع عن هذا التعنّت، يمكن حينها التقدم نحو اتفاق يهدف إلى تقليص الأضرار قدر الإمكان".

وقررت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء قرار إبعاد حسنين عن منزله، وفك السوار الإلكتروني، مع الإبقاء على الحبس المنزلي داخل شفاعمرو، والسماح له بالخروج لساعات محدودة يوميًا حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة لحسنين تهم "الاتصال مع عميل أجنبي، وإظهار التضامن مع منظمة إرهابية، بعد أن تضامن ومدح في مقابلات إعلامية أعمال حماس ومعاملتها للمحتجزين الإسرائيليين، كما مدح حسن نصر الله ومنظمة حزب الله، لوقوفهم إلى جانب الفلسطينيينط.

واعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية حسنين بعد اقتحام منزله في مدينة شفاعمرو، ليل الثلاثاء - الأربعاء 25 شباط/ فبراير 2025، وأجرت عمليات تفتيش، كما استدعت أفرادًا من عائلته للتحقيق معهم.

وجاء اعتقال حسنين في أعقاب حملة تحريض مكثّفة قادتها وسائل إعلام إسرائيلية، ومجموعات يهودية متطرفة، على خلفية مقابلة أجراها مع قناة "الأقصى".