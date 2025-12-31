ملاحقة العمال: اعتقال العشرات من الضفة الغربية في البلاد

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وعدد من المشتبهين بإيوائهم وتشغيلهم "بدون تصاريح" في مختلف أنجاء البلاد، خلال الأيام الأخيرة.

ووفقا للشرطة فقد "ألقت شرطة المنطقة الشمالية القبض على سكان من الأراضي غير المصرح لهم بالإقامة وثلاثة أرباب عمل إسرائيليين في عملية أمنية استهدفت موقع بناء فندق على شواطئ بحيرة طبرية".

وتواصل الشرطة، و"حرس الحدود"، و"الحرس الوطني"، و"فرق الإنذار"، شن حملات مطاردة واعتقال العمال الفلسطينيين في البلاد.

وقالت الشرطة إنه "أمس، وبعد تلقي معلومات عن توظيف مقيمين خلاف القانون في موقع بناء فندق على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية، داهم أفراد شرطة المنطقة الشمالية، برفقة جنود حرس الحدود وأفراد فرقة الإنذار التابعة للشرطة، المجمع. فور دخولهم المجمع وبعد تطويق المنطقة، رصدت الشرطة عددا كبيرا من المشتبه بهم يحاولون الفرار. قامت الشرطة بمطاردة المشتبه بهم سيرا على الأقدام، ثم فتشت لاحقا أماكن اختبائهم المتعددة."

وأضافت أنه خلال العملية، تمكنت القوات من اعتقال 16 من سكان الضفة الغربية الذين كانوا يقيمون في إسرائيل بدون تصاريح، ونُقلوا إلى مركز الشرطة بحافلة استُدعيت إلى الموقع. ومن المتوقع أن تطلب الشرطة صباح اليوم تمديد احتجازهم أمام محكمة الصلح في طبرية.

ومنذ يوم الأحد الماضي ولغاية اليوم، اعتقلت الشرطة العشرات من سكان الضفة الغربية في أرجاء البلاد، إلى جانب عدد كبير من أصحاب العمل وسائقي سيارات أقلوا العمال من الضفة.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية تواصل كذلك حملاتها في البلدات العربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين دخلوا إلى إسرائيل بحثًا عن لقمة العيش لعائلاتهم، وتحوّلت هذه الملاحقات إلى كابوس يومي يلاحق هؤلاء العمال، خاصة في ظل مشاركة الوحدات الخاصة في عمليات الاعتقال.