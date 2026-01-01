النقب: مظاهرة احتجاجية تنديدًا بمقتل أيوب الطوخي برصاص مستوطن

تظاهر المئات من المواطنين العرب في مفرق عسلوج بالنقب، اليوم، احتجاجًا على مقتل الشاب أيوب الطوخي من بير هداج برصاص مستوطن، وسط تنديد بتصاعد الجريمة وتواطؤ الشرطة.

من المظاهرة في النقب، اليوم (عرب 48)

تظاهر المئات من المواطنين العرب، بعد ظهر اليوم الخميس، عند مفرق عسلوج في منطقة النقب، جنوبي البلاد، احتجاجًا على مقتل الشاب أيوب الطوخي من قرية بير هداج برصاص مستوطن، وللتنديد بتصاعد جرائم القتل بحق أهالي النقب، وسط اتهامات للشرطة بالتقاعس والتواطؤ.

وأغلق المتظاهرون مفرق عسلوج الرئيسي في النقب لبعض الوقت، تعبيرًا عن غضبهم ورفضهم لجرائم القتل المستمرة وتواطؤ الشرطة مع المعتدين.

متابعة | المتظاهرون يغلقون مفرق عسلوج الرئيسي في النقب



تصوير: أمير بويرات - مراسل "عرب ٤٨"

كما رفع المتظاهرون صور عدد من أبناء النقب الذين قُتلوا برصاص إسرائيليين، ورددوا هتافات منددة بتصاعد التحريض الممنهج ضد المواطنين العرب، وما يرافقه من سياسات خطيرة تشرعن العنف وتغذّي الكراهية.

وأُلقيت كلمات من قيادات وناشطين سياسيين ومجتمعيين، داعية إلى إحداث تغيير جذري في سياسات الحكومة تجاه المجتمع العربي، والتوقف عن ملاحقة الأهالي، ووقف هدم المنازل، وتجريم التحريض، ومكافحة العنف والجريمة بجدية ومسؤولية.

وقال سلامة الطوخي وهو جد الشاب أيوب الطوخي، لـ"عرب 48"، إن "حياة أيوب كانت في بيته في القرية وبحال أراد الخروج كان يذهب للعمل أو التنزه، إذ لم يعتد على أحد أبدا، وقد قتل لكونه عربيا فقط أثناء خروجه من إحدى محطات الوقود في المنطقة".

سلامة الطوخي جد الشاب أيوب الطوخي الذي قتل برصاص مستوطن الأسبوع الماضي، حفيدي قتل ظلمًا ونطالب أن تأخذ العدالة مجراها

تصوير: أمير بويرات (عرب 48)



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل:

وطالب الجد بالعدالة وأن يتم سجن الذي أعدم وقتل حفيده، مضيفا "نريد لجنة تحقيق حقيقية من أجل أن نعرف من قتله، لأن القاتل اعتقل لعدة ساعات ومن ثم أطلق سراحه وهذا مرفوض لنا كعائلة، نريد أن تتحقق العدالة بسجن القاتل".

وقال عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، خلال المظاهرة إنه "لا يعقل أن القاتل والمعتدي حر طليق يتجول والمقتول تحت التراب. لا يعقل هذا الارتفاع بقتل المواطنين العرب في النقب وكان آخرهم أيوب الطوخي، وهذا سببه توزيع 160 ألف قطعة سلاح على اليهود، وعدم فرض العقاب هو نتيجة استمرار هذا القتل بحق أهلنا".

كلمة عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، خلال المظاهرة المنددة بمقتل أيوب الطوخي برصاص مستوطن

تصوير: أمير بويرات (عرب 48)



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل:

وأضاف أن "الحكومة لا تحترم القانون وتقوم بهدم المنازل وقتل المواطنين العرب وتشريد العائلات، ومثل هذه الحكومة لا نحترمها، سيما وأن القانون الذي تتبعه هو قانون الغاب والقوة".

وقال رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، طلب الصانع، خلال كلمته "في النقب شعب صامد ينتصر لأي مظلوم، كل التحية لكل أبناء وشباب وبنات النقب الذين شاركوا في المظاهرة. أهالي النقب صامدين ومرابطين في أراضيهم، وبهذا الجيل نصنع التغيير في النقب".

كلمة رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، طلب الصانع، خلال المظاهرة المنددة بمقتل أيوب الطوخي برصاص مستوطن

تصوير: أمير بويرات (عرب 48)



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل:

وتابع "سنعمل على تشكيل طاقم قضائي لملاحقة المجرمين الذين أطلقوا النار وقاموا بهذه النتائج الإجرامية، إذ أننا نقف هنا إلى جانب أهلنا وسنكون خلال الأيام المقبلة إلى جانب أهلنا في ترابين كما كنا معهم منذ بداية الحملة عليهم".

ودعا الحاج عيد أبو قردود من قرية بير هداج لـ"عرب 48"، إلى وقف الإعدامات الميدانية بحق "أبنائنا من قبل الشرطة والمستوطنين الذين يقتلونهم بادعاء فرض القانون، من دون أي أدلة حقيقية، إذ أنهم يتبعون هذه السياسة فقط لقتل أبنائنا لأنهم عرب. هذه السياسة مرفوضة ونريد أن نعيش بأمن وأمان على أرض أجدادنا".

وقال سلمان ابن حميد من قرية بير هداج، لـ"عرب 48"، إنه "لا يعقل أن يقتل مواطن آخر بدم بارد، وما يحصل من سياسات وتوزيع سلاح مرفوض، وسياسة الوزير إيتمار بن غفير غير مقبولة، الذي يتحدث عن السياسة وفرض القانون مقابل إطلاق سراح المستوطن الذي قتل الشاب أيوب الطوخي. لا يوجد سيادة لقانون إنما ازدواجية بالمعايير في التعامل بين العربي واليهودي".

النقب: سلمان ابن حميد من قرية بير هداج يتحدث لـ"عرب 48" خلال المظاهرة المنددة بمقتل أيوب الطوخي برصاص مستوطن

تصوير: أمير بويرات (عرب 48)



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل:

ولفت إلى أنه "لو قام أيوب بضرب المستوطن بيده لفرض عليه السجن لسنوات طويلة، بينما المستوطن الذي قتله اعتقل لساعات ثم أطلق سراحه بعدها، وهذا أكبر دليل على ازدواجية المعايير في التعامل مع العرب".

وجاءت المظاهرة تحت عنوان "الحياة والكرامة" بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، منتدى السلطات المحلية العربية، ولجنة بير هداج المحلية، مؤكدين أن "الصمت لم يعد خيارًا، وأن ما يجري هو استهداف ممنهج لأبناء النقب".

وفي سياق متصل، أفرجت محكمة الصلح في بئر السبع، عن المواطن الإسرائيلي الذي أطلق النار على مركبة الشاب البدوي أيوب محمد طوخي (22 عامًا) ما أدى إلى مقتله بالقرب من منطقة نيتسانا بمحاذاة الحدود مع مصر، الأسبوع الماضي، وقررت وضعه قيد الإقامة الجبرية بشروط مقيّدة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات التي باتت ترجح أن الضحية الطوخي، لم يكن متورطًا في أي عمليات تهريب.

وخلال الجلسة، تبيّن أن الشاب الذي كان برفقة أيوب داخل المركبة، ابن عمه محمد طوخي، أُفرج عنه من دون عقد جلسة للنظر في قضيته، بعد أن لم تعثر الشرطة على أي أدلة تربطه بالتهريب، وذلك خلافًا لما كانت قد ادعته خلال مداولات تمديد توقيفه في الأيام الأولى بعد الحادثة.

النقب: مظاهرة احتجاجية تنديدًا بمقتل أيوب الطوخي برصاص مستوطن



للتفاصيل:



تصوير: أمير بويرات - مراسل "عرب ٤٨"

وأقرت الشرطة، في مرافعتها أمام المحكمة، بوجود تناقضات في روايات المشتبه بإطلاق النار، وأوضحت أنها تنسب إليه شبهات "التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال". كما أفادت بأن الجريمة وقعت بينما كان جنديا برفقة المشتبه به داخل المركبة، وأن التحقيق في إطلاق النار يُجرى من قبل طاقم تحقيق خاص مشترك من الشرطة ووحدة الشرطة العسكرية.

وادّعى مطلق النار أنه خلال مطاردته لمركبة الطوخي، شاهد شخصًا يخرج من نافذة السيارة جسمًا "بدا له كقنبلة أو مسدس"، ما دفعه، وفق ادعائه، إلى إطلاق النار باتجاه إطارات المركبة بدافع شعوره بـ"خطر على الحياة".