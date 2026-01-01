اعتقال رجل بشبهة ابتزاز رئيس مجلس محلي جديدة المكر

تحقق الشرطة في شبهات قيام رجل (70 عاما) بابتزاز رئيس مجلس محلي جديدة المكر في الجليل الغربي، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الجمعة في تمديد اعتقاله.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية رجلا (70 عاما) بشبهة ابتزاز رئيس مجلس محلي جديدة المكر في منطقة الجليل الغربي شمالي البلاد.

وقالت الشرطة إن "التحقيق انتقل من السرية إلى العلن عقب أشهر من الإجراءات والتحقيقات المعقدة".

ويستدل من التحقيق، أن المشتبه به أدار شركة قدمت خدمات جباية للمجلس المحلي، وبعد إنهاء التعاقد معها يشتبه أنه بدأ بتهديد رئيس المجلس عبر نشر تسجيلات ومواد أخرى من أجل إعادة التعاقد معه.

وقررت محكمة الصلح بعد مثول المشتبه أمامها، بإحالته للحبس المنزلي لمدة 6 أيام مع منعه من التواصل مع رئيس المجلس المحلي المشتكي.

وفي أعقاب ذلك، قدمت الشرطة استئنافا للمحكمة المركزية على قرار الإفراج عنه، لتقرر الأخيرة الإبقاء عليه رهن الاعتقال، على أن يتم النظر الجمعة في تمديد اعتقاله مجددا.

وقال رئيس مجلس محلي جديدة المكر، سهيل ملحم، إنه "خلال الأشهر الماضية تعرضت لمحاولات تهديد وابتزاز من أحد الأشخاص، من خلال نشر ادعاءات باطلة تتعلق بمنصبي كرئيس مجلس محلي، عبر ترويج روايات كاذبة تزعم بأنني قمت بعقد صفقات سياسية انتخابية مقابل إعفاءات ضريبية على ’الأرنونا’ لمواطنين، بهدف التشكيك في نزاهتي والإساءة لمكانتي أمامكم".

وأضاف "كنت قد تعاملت في البداية مع هذه المحاولات باعتبارها مجرد إشاعات لا تستحق الالتفات، وأيضا من منطلق الحرص على سلامتي وسلامة عائلتي. إلا أن الأمرر تطور مؤخرا، بعد وصول تسجيل صوتي مزيّف تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم إخراجه بهدف الإساءة والابتزاز. وعليه، توجهت فورًا إلى الشرطة وقدّمت شكوى رسمية، وقد باشرت الشرطة إجراءاتها وتم توقيف المشتبه به وتمديد اعتقاله للتحقيق في ملابسات القضية".

وتابع ملحم "خلال التحقيق اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه تهديد وابتزاز وأكدت الشرطة أنه يوجد لديها أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام بحق المتهم في نهاية التحقيق. وأودّ أن أوضّح كذلك أنّ التحقيقات لا تقتصر على شخص واحد فقط، فهناك أطراف أخرى يُشتبه في ضلوعها بالتواصل والتعاون مع المشتبه به، والمساهمة في نشر التسجيل المصطنع. وقد أكدت الشرطة أنها ستقوم باستدعاء كل من يثبت ضلوعه في هذه القضية، وسيُستكمل التحقيق مع جميع الأطراف وفق القانون".

وأكد "سأبقى ملتزمًا بواجبي تجاهكم (المواطنون في جديدة المكر) بكل إخلاص ومسؤولية، ولن أسمح لأي محاولة ابتزاز أو تشويه أن تمسّ ثقتي بكم أو تعيق مسيرة العمل التطويري لصالح بلدتنا الحبيبة الجديدة المكر. نحن نثق بعمل الجهات المسؤولة وبأن العدالة ستأخذ مجراها، وسيحاسَب كل من حاول المساس بكرامة الناس وثقة الجمهور".