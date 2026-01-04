إصابة طفل ووالدته في حريق بمنزل قرب حورة: حالته خطيرة

أُصيب رضيع يبلغ من العمر نحو عامين بجروح خطيرة، ووالدته (27 عامًا) بجروح طفيفة، صباح اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بمحيط بلدة حورة في النقب، جنوبي البلاد.
ووفق بيان لخدمة "نجمة داود الحمراء"، فقد تم نقل المصابين إلى نقطة التقاء مع الطواقم الطبية، حيث قُدّم لهما العلاج الأولي، ونُقلا إلى المستشفى، فيما يعاني الطفل من حروق في جميع أنحاء جسده، وهو في حالة وعي.
من جهتها، ذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقمها عملت على تخليص الطفل ووالدته من المنزل المشتعل، قبل السيطرة على الحريق، مؤكدة فتح تحقيق لمعرفة أسبابه.
اقرأ/ي أيضًا | مصرع شخص وإصابة آخر إثر حريق في مبنى سكني بحيفا
التعليقات