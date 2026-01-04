إقرار وفاة المسنّ محمد موسى خوالد متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار بعرب الخوالد

تُوفي اليوم في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، المسنّ محمد موسى خوالد (70 عاما) متأثرا بإصابته بجروح حرجة في جريمة إطلاق بقرية عرب الخوالد بالقرب من مدينة حيفا في منطقة الجليل، مساء يوم 31 كانون الاول/ ديسمبر 2025.

أقرّ الأطباء في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، اليوم الأحد، وفاة المسنّ محمد موسى خوالد (70 عاما) متأثرا بإصابته بجروح حرجة في جريمة إطلاق بقرية عرب الخوالد بالقرب من مدينة حيفا في منطقة الجليل، مساء يوم 31 كانون الاول/ ديسمبر 2025.

وخوالد هو الضحية الرابعة في جرائم القتل بالمجتمع العربي منذ مطلع العام 2025 ولغاية اليوم.

وكانت الشرطة قد ذكرت في بيان، في حينه، أنها فتحت تحقيقًا فور تلقي البلاغ، مشيرة إلى أن المصاب نُقل لتلقّي العلاج الطبي، فيما تواجدت قواتها في موقع الجريمة ونصبت حواجز وتمشيط المنطقة بحثًا عن المشتبهين.

وأضافت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخلفية جنائية، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص.

كما أعلن مستشفى رمبام، اليوم، كذلك عن وفاة الشاب بكر محمود ياسين، في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بإصابته بجروح حرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عرابة بمنطقة البطوف، مساء أمس السبت.

وقُتل خلال العام الماضي 2025، 252 شخصا بالجرائم في المجتمع العربيّ، في حصيلة ثقيلة، تتجاوز الحصيلة القياسية السابقة المسجّلة عام 2023 بـ244 ضحية، ليُسجَّل عام 2025 كالأكثر دموية في تاريخ المجتمع العربي في أراضي 48.

وسجّل 2025 أكبر معدل لجرائم قتل النساء بـ23 جريمة، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، بالإضافة إلى تسجيل 12 جريمة قتل لقاصرين دون سن الثامنة عشرة، إلى جانب أبرياء قضوا برصاص طائش أو نتيجة أخطاء قاتلة في التشخيص، بالإضافة إلى من قُتلوا برصاص الشرطة، في مشهد يومي يعكس مشاهد فوضى السلاح، واتساع دائرة الموت.