الشرطي قاتل محمد حسين الترابين إلى الحبس المنزلي 5 أيام بشبهة إطلاق نار غير قانوني

فرض الحبس المنزلي على الشرطي المتورط في قتل محمد حسين الترابين في قرية ترابين الصانع بالنقب، بشبهة إطلاق نار غير قانوني، في أعقاب اقتحام للقرية وحصار رافقته حملة مداهمات واحتجاجات واسعة.

قررت المحكمة، اليوم الأحد، فرض الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام على الشرطي الإسرائيلي المتورط في إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل محمد حسين الترابين (35 عامًا) من قرية ترابين الصانع في منطقة النقب.

جاء ذلك في إطار التحقيق معه تحت طائلة التحذير بشبهة إطلاق نار غير قانوني على الضحية، فيما كانت الشرطة قد ادعت أن القتيل "شكل خطرا على قواتها". كما تقرر إبعاد الشرطي عن مراكز الشرطة لمدة أسبوع إضافي.

ويأتي قرار المحكمة على خلفية جريمة القتل التي وقعت ليل السبت–الأحد، خلال اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية قرية ترابين الصانع، حيث أطلقت النار على الضحية وأردته قتيلًا، وقامت بفرض طوق أمني على القرية.

ولاحقًا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطي الذي أطلق النار وأدى إلى مقتل محمد الترابين أُحيل إلى التحقيق في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، مشيرةً إلى أن فتح تحقيق أولي في مثل هذه القضايا يُعد إجراءً اعتياديًا عند مقتل مواطنين برصاص عناصر الشرطة.

وادعت الشرطة الإسرائيلية، عقب الجريمة، أن الترابين كان "مشتبهًا بالضلوع في أحداث ’تدفيع الثمن’ خلال الأيام الأخيرة" للرد على العملية العدوانية لقواتها في القرية، وزعمت أنه "عرّض القوات للخطر" أثناء نشاطها في القرية.

وبحسب ما أوضحت مصادر محلية، فإن الترابين قُتل "بدم بارد" برصاص الشرطة خلال اقتحام جاء في إطار حملة متواصلة منذ نحو أسبوعين، شملت مداهمات واعتقالات وتحرير مخالفات وإصدار أوامر هدم منازل في القرية.

كاميرات الشرطة غير مفعّلة... "أطلقوا النار على والدي لحظة فتح الباب"

وفندت عائلة ترابين رواية الشرطة التي دعمها وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي وصف الضحية بأنه "مجرم كبير" وعبّر عن دعمه للقاتل، وأفادت العائلة بأن الشرطة استهدف الضحيفة بإطلاق النار فور فتحه باب منزله خلال محاولة اعتقاله.

وقال نجل الضحية إن والده قُتل فور فتحه باب المنزل خلال عملية نفذتها الشرطة الإسرائيلية في القرية، مؤكدًا أنه كان شاهدًا مباشرًا على إطلاق النار، الأمر الذي أكده شقيق الضحية متهمة الشرطي بالقتل العمد.

وأوضح الابن، البالغ من العمر 11 عامًا، في إفادته: "طرقوا الباب. كنت مستيقظًا. أبي فتح الباب، وفورًا أطلقوا النار عليه في صدره".

وأضاف أن عناصر الشرطة "سحبوا والدي إلى الشرفة، وخلعوا عنه بنطاله، وشرعوا بتفتيش المنزل بينما كان ملقى على الأرض"، وتابع: "بعد ذلك نظفوا الدم من الصالون عند المدخل".

وأفادت مصادر مطلعة بأن كاميرات التوثيق الشخصية (بودي كام) التابعة لعناصر الشرطة لم تكن مفعّلة خلال العملية، فيما لفتت إلى أن الشرطي المتورط في إطلاق النار، هو عنصر في الوحدة 33 المعروفة باسم "غدعونييم".

نتنياهو "يشيد" بدور بن غفير والشرطة: سنمنع تحوّل النقب إلى "جنوبٍ جامح"

من جانبه، أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ببن غفير، مثمنًا ما وصفه بقيادته "جهود الشرطة الإسرائيلية لإعادة فرض الحوكمة في النقب".

وأضاف نتنياهو أنه يعتزم "زيارة الجنوب" خلال الأيام القليلة المقبلة للاطلاع عن كثب على نشاط الشرطة، وقال: "سنفعل كل ما يلزم لمنع تحوّل النقب إلى جنوب جامح".

مفوّض الشرطة يدعم عنصر الشرطة القاتل

من جانبه، قال مفوّض الشرطة الإسرائيلية، دانييل ليفي، إلى مقتل محمد حسين ترابين، في حفل تنصيب قائد منطقة القدس الجديد: "تُختبر كفاءة الشرطة يوميا، وفي هذا السياق، أودّ أن أتحدث عن عمل الشرطة في ترابين؛ إنه عمل أمني هام يُعزز الحوكمة".

وذكر "يتصرف ضباطنا بتفانٍ مهني نابع من التزامهم العميق بسيادة القانون وأمن المواطنين"، مضيفا: "لذلك، أدعم المقاتل (العنصر قاتل محمد الترابين) الذي بادر بالاشتباك خلال العملية الأمنية".