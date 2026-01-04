العليا تُصدر أمرًا مشروطًا بشأن قانون فصل المعلّمين استنادًا لمزاعم "دعم الإرهاب"

المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر أمرًا مشروطًا يُلزم الدولة بتبرير عدم إلغاء قانون يتيح فصل معلّمين وسحب ميزانيات من مؤسسات تعليمية بذريعة “دعم الإرهاب”، وذلك في أعقاب التماسات قدّمها مركز عدالة وهيئات تمثيلية عربية طعنت بدستورية القانون وصلاحياته الواسعة.

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أمرًا مشروطًا يُلزم الدولة بتقديم ردّ يوضح أسباب عدم إلغاء القانون الذي يجيز فصل معلّمين ومعلمات من السلك التعليمي، وسحب ميزانيات من مؤسسات تعليمية، بالاستناد إلى مزاعم "تماهي أو دعم عمل إرهابي أو منظمة إرهابية".

وجاء القرار في أعقاب التماسين قُدّما للمحكمة ضد القانون الذي أُقرّ في الكنيست في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وبحسب ما أوضح مركز "عدالة"، فإن القانون يمنح المدير العام لوزارة التعليم صلاحيات إدارية واسعة، تشمل فصل معلّمين أو تعليق عملهم أو سحب تراخيص مزاولة المهنة منهم، وذلك دون أي إجراءات جنائية أو تأديبية، ودون وجود إدانة قضائية.

كما يجيز القانون لوزير التعليم سحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية، وفق تقديره، "إذا ثبت، حسب قناعته، أنّ في المؤسسة مظاهر تعاطف مع عمل إرهابي أو مع منظمة إرهابية أو دعم لهما، وكانت إدارة المؤسسة تعلم بوجودها أو كان ينبغي أن تعلم".

وعُقدت الجلسة يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أمام هيئة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة، ضمّت رئيس المحكمة القاضي يتسحاك عميت، والقاضية غيلا كنفي-شتاينيتس، والقاضي عوفر غروسكبوف.

وخلال الجلسة، طرحت المحكمة تساؤلات جوهرية حول مدى دستورية القانون، وحول شرعية تركيز الصلاحيات بيد جهات سياسية داخل وزارة التربية والتعليم، دون رقابة قضائية فعّالة، ودون تعريفات قانونية واضحة.

وقدّم الالتماس ضد القانون مركز عدالة باسمه، وباسم لجنة المتابعة العليا ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة أولياء الأمور القطرية في المجتمع العربي، وكتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في نقابة المعلمين، وعضو الكنيست يوسف العطاونة (عن حزب الجبهة – العربية للتغيير).

وخلال الجلسة، ترافعت المحامية سلام إرشيد من طاقم "عدالة" أمام هيئة القضاة، مؤكدة أن القانون يقوم على "معايير فضفاضة وغامضة"، ويمنح "صلاحيات جارفة لجهات سياسية"، دون تعريف قانوني واضح لمفاهيم مثل "الدعم" أو "التماهي".

وشددت إرشيد على أن القانون يفتقر إلى الفصل بين الصلاحيات التنفيذية والرقابة القضائية، ويُقصي أي رقابة فعّالة على قرارات الفصل أو سحب الميزانيات.

وأضافت أن مجرّد سنّ القانون يُحدث "أثرًا مُرهبًا ومقيِّدًا للتعبير الحر"، ويدفع المعلّمين إلى الامتناع عن التعبير عن آرائهم، داخل الصف وخارجه، "خوفًا من الفصل أو المسّ بمصدر رزقهم".

وأوضحت أن ذلك يمسّ بالحق في العمل، والحق في التعليم، وبجوهر العملية التربوية، ويُحوّل جهاز التعليم إلى أداة ردع سياسي.

وبيّن الالتماس أيضًا أن النقاشات البرلمانية ومذكّرات الشرح المرافقة للقانون تكشف عن غاية تمييزية وعنصرية، إذ جرى التوضيح صراحةً بأن القانون موجّه ضد المدارس العربية.

وأشار الالتماس إلى أن القانون لا يتناول أشكالًا أخرى من التحريض المحظورة قانونًا، مثل التحريض على العنصرية، أو على الإبادة الجماعية، أو خطاب الكراهية.

وفي ختام مرافعتها، طالبت إرشيد بإبطال القانون، مؤكدة أنه "غير قانوني وغير دستوري"، ويشكّل "أداة قمع وردع للممارسة المشروعة للحقوق الأساسية"، ويقوّض حق المعلّمين والطلاب في تعليم حر ونقاش تربوي مفتوح.

وعلى ضوء ذلك، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا، وألزمت الدولة بتقديم ردّ يوضح أسباب عدم إلغاء القانون.