رهط: انتخاب عواد أبو فريح رئيسًا للجنة الشعبية

جرى في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، انتخاب لجنة شعبية جديدة برئاسة د. عواد أبو فريح لمواجهة التحديات المجتمعية.

عُقد في مدينة رهط اجتماع تنظيمي لإقامة اللجنة الشعبية، بمبادرة من لجنة المبادرة المنبثقة عن التجمع، وبمشاركة القوائم المحلية والقطرية، وممثلين عن جمعيات وأطر مجتمعية فاعلة، أمس السبت.

افتتح الجلسة مركّز إقامة اللجنة الشعبية، موسى القريني، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تعصف بالمجتمع في النقب، وعلى رأسها قضايا العنف والسكن.

وشهد الاجتماع أجواءً وحدوية، حيث فُتح باب الترشح لرئاسة اللجنة، وأُجريت انتخابات ديمقراطية أسفرت عن انتخاب د. عواد أبو فريح رئيسًا للجنة الشعبية بأغلبية الأصوات.

وأكدت لجنة المبادرة التزامها بمواصلة العمل لبناء لجان فاعلة تُعنى بقضايا المجتمع، مثمّنةً مشاركة جميع القوى والجهات في هذا المسار.