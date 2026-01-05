إغلاق 4 محال تجارية في اللقية "خشية تفاقم نزاع جنائي"

فرضت الشرطة أوامر إغلاق أربعة محال تجارية في اللقية لمدة 20 يومًا، عقب جريمة قتل وقعت الجمعة، وذلك "لمنع تفاقم نزاع جنائي وخشية أعمال انتقامية تهدد سلامة الجمهور".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن فرضها أوامر إغلاق إدارية لأربعة محال تجارية في بلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك لمدة 20 يومًا، في أعقاب جريمة قتل وقعت يوم الجمعة الماضي على خلفية نزاع بين عائلات.

وجاء في بيان الشرطة أن القرار اتُّخذ "لمنع خطر حقيقي على الجمهور، خشية تنفيذ أعمال انتقامية"، مهددة بـ"مواصلة العمل بكل الوسائل لمنع تفاقم العنف وضمان أمن وسلامة السكان".

يذكر أنه قُتل عدي صقر أبو عمار، يبلغ من العمر نحو 40 عاما، جرّاء إطلاق نار استهدفه بجريمة ارتُكبت قرب اللقيّة يوم الجمعة الماضي.