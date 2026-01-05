اتهام ثلاثة أشقاء من رهط بقتل جارهم وابن أخيه بسبب مقطع "تيك توك"

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد ثلاثة أشقاء من مدينة رهط، نسبت إليهم ارتكاب جريمتي قتل ومحاولة قتل، بعد أن أقدموا على إطلاق النار على جارهم وابن شقيقه القاصر، في أعقاب خلاف نشب بسبب مقطع فيديو نُشر عبر "تيك توك".

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد الإخوة جهاد، وأسامة، وعوّاد أبو مديغم من مدينة رهط، بتهمة قتل جارهم أشرف أبو مديغم، وقتل ابن أخيه القاصر عبد الله أبو مديغم، على خلفية خلاف نشب بعد نشر مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك".

ووفق لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة حديثا، فإن "القتيل كان قد نشر مقطعًا تضمن إهانات موجهة إلى عائلة المتهمين، ما دفعهم للتخطيط لقتله. وفي يوم الجريمة، خرج القتيل مع ابنه القاصر وأحد الأقارب، وعند مشاهدتهم من قبل المتهمين، اندلع شجار عنيف استخدمت فيه العصي والأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل الرجل وابن أخيه".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "في يوم 20.11.25 خرج القتيل من منزله برفقة ابنه القاصر وأحد أفراد العائلة الآخرين، ودخل الثلاثة إلى سيارة كانت متوقفة في شارع قريب من المنزل. في تلك الأثناء، لاحظهم جهاد وأسماء، اللذان كانا برفقة أفراد آخرين من العائلة، وشرعا بالصراخ باتجاه القتيل ورشق الحجارة نحوه، وهم يحملون عصيًا وأدوات حادة، من بينها سيوف، وكذلك كانوا يحملون مسدسات. وعلى إثر ذلك، خرج الثلاثة من السيارة، كما خرج من المنزل أفراد آخرون من عائلة القتلى، ومن بينهم قاصر.

لاحقًا، أُطلقت عيارات نارية من ساحة منزل المتهمين باتجاه منزل عائلة القتلى. وقد أصابت بعض الرصاصات شرفة المنزل في الوقت الذي كانت تقف فيه إحدى بنات العائلة هناك. في تلك المرحلة، اقترب شخص كان برفقة القتيل من المتهمين وسأل: 'كيف وصلنا إلى وضع إطلاق نار؟!'. ردًا على ذلك، قال شقيق المتهمين لشقيق آخر بضرورة 'إنزال' (قتل) القتيل البالغ.

بعد ذلك، بدأ المتهمون وشقيقهم، الذين كانوا على بُعد أمتار قليلة من عائلة القتلى المتواجدة في الشارع، بإطلاق النار باستخدام المسدسات بقصد التسبب بوفاة القتيل البالغ. وعلى مدار دقائق طويلة، تقاسم المتهمون وشقيقهم إطلاق النار من مسدسين، وأطلقوا عشرات الطلقات باتجاه عائلة القتلى من مواقع مختلفة. حاول أفراد العائلة الفرار والاحتماء، إلا أنه نتيجة إطلاق النار قُتل القتيل وابن أخيه القاصر. بالإضافة إلى ذلك، أُصيب ابن القتيل القاصر وشخص آخر."

وقد نُسبت إلى المتهمين تهم "ارتكاب جرائم قتل في ظروف مشددة، ومحاولة قتل، وإحداث إصابة بقصد مشدد، وجرائم تتعلق بالأسلحة (الحيازة والحمل)".