بعد جريمة قتل محمد الترابين برصاص الشرطة: اجتماع طارئ في رهط وقرارات تصعيدية

في أعقاب مقتل الشاب محمد الترابين الصانع برصاص الشرطة، عُقد اجتماع طارئ في رهط ضمّ قيادات عربية في النقب، أُعلن خلاله عن سلسلة خطوات احتجاجية، من بينها دعوة لإضراب شامل ومظاهرة أمام مكتب رئيس الحكومة الأسبوع المقبل.

من الاجتماع في رهط، أمس

عقد منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في الجنوب، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، اجتماعًا طارئًا في مدينة رهط، مساء أمس الأحد، في أعقاب مقتل الشاب محمد حسين الترابين من قرية ترابين الصانع، برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وأكد المجتمعون في بيان مشترك إدانتهم الشديدة للجريمة، محمّلين مسؤوليتها الكاملة لعناصر تابعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهمين إياه بـ"التحريض المباشر على أهالي قرية ترابين الصانع".

وجاء في البيان: "الفقيد محمد هو ابن لمجتمعنا العربي بأسره، والمسّ به هو مسّ بنا جميعًا. هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة".

واتُخذت في الاجتماع جملة من القرارات، أبرزها:

"- المطالبة بتحرير جثمان المرحوم فورًا وتنظيم جنازة رسمية وشعبية.

- إزالة المكعبات الأسمنتية وفك الحصار المفروض على القرية.

- دعوة لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لاجتماع طارئ في رهط حتى يوم الثلاثاء، لبحث خطوات احتجاجية، بينها إعلان إضراب شامل.

- تنظيم مظاهرة قطرية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، يوم الأحد المقبل، 11.01.2026.

- اجتماع لمنتدى رؤساء السلطات مع رئيس الدولة، بعد مراسم تشييع المرحوم محمد حسين الترابين - الصانع، وبمشاركة رؤساء سلطات محلية يهودية من الجنوب، لعرض مطالب المجتمع العربي البدوي في النقب وإيصال رسالته بشكل واضح وصريح.

- المطالبة بالإقالة الفورية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، باعتباره المحرّض الأول والمسؤول المباشر عن حملات التحريض ضد أبناء المجتمع العربي البدوي في النقب.

- دعوة الصحفيين وأبناء مجتمعنا إلى تسليط الضوء الإعلامي، ومخاطبة الرأي العام اليهودي، حول خطورة التحريض الممنهج وما يجري بحق أهل النقب.

-التوجه ببرقيات ورسائل رسمية إلى السفارات الأجنبية في البلاد، لعرض ما يتعرض له أبناء النقب من تحريض وسياسات تمييز ممنهجة.

- الإعلان عن مقاطعة إعلامية كاملة لقناة 14، وذلك على خلفية دورها المركزي في التحريض المتواصل والخطير ضد أبناء المجتمع العربي البدوي في النقب، ونشرها خطابًا تحريضيًا وعنصريًا يهدد السلم الأهلي ويمسّ بالنسيج المجتمعي وبأمن المواطنين".