ترابين الصانع: الآلاف يشيعون جثمان ضحية جريمة الشرطة محمد الترابين

شيع الآلاف من أهالي النقب والمجتمع العربي بعد ظهر اليوم، الإثنين، جثمان ضحية جريمة الشرطة في بلدة ترابين الصانع، محمد حسين الترابين، وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية.

وسار المشيعون بعد أداء صلاة الجنازة على روح الضحية في مسجد القرية، ورددوا هتافات ضد ممارسات واستفزازات الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في ظل سياساته العدوانية والممنهجة بحق أهالي القرية ومنطقة النقب.

النقب: الآلاف يشاركون في تشييع جثمان ضحية جريمة الشرطة في ترابين الصانع محمد حسين الترابين ويرددون هتافات غاضبة ضد ممارسات الشرطة واقتحامات بن غفير المتكررة



وألقيت بعض الكلمات عند مواراة جثمان الضحية الثرى في المقبرة، منددة بجريمة الشرطة واستمرار حملتها واقتحامها للبلدة وانتهاجها سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين من خلال حصار البلدة وتحرير المخالفات ومداهمة المنازل وإصدار إخطارات بأوامر هدم وتنفيذ اعتقالات.

وانتشرت قوات معززة من الشرطة في البلدة بالتزامن مع الجنازة، مع استمرار اقتحاماتها ومداهماتها للقرية ومنازل المواطنين منذ نحو أسبوعين.

وارتكبت الشرطة الإسرائيلية جريمتها ليل السبت - الأحد، بعد ساعات من مشاركة الآلاف من أهالي النقب والمجتمع العربي في مسيرة احتجاجية نظمت بترابين الصانع، تنديدا بحصار واقتحامات بن غفير وقوات الشرطة لها.

وتشهد البلدة منذ نحو أسبوعين حصارا تفرضه الشرطة الإسرائيلية بدعوى "فرض السيادة والقانون"، في حين قام بن غفير باقتحامها ونفذ جولات استفزازية للأهالي فيها 3 مرات خلال الأسبوع المنقضي.

ويرى سكان القرية أن هذه الاقتحامات تهدف إلى تأجيج الأوضاع واستفزاز الأهالي، لخدمة أهداف سياسية وانتخابية لبن غفير.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية العشرات من المواطنين، وفرضت عشرات مخالفات السير، إضافة إلى إصدار إخطارات بأوامر هدم في القرية، ضمن عملية أطلقت عليها "نظام جديد".

وهددت الشرطة باستمرار عملياتها المكثفة والتعامل بـ"بيد من حديد" مع ما وصفته "أعمال العنف والإخلال بالنظام"، في وقت تزداد فيه التوترات في المنطقة وسط اتهامات للأجهزة الأمنية بممارسة العقاب الجماعي بحق السكان.

وتدعي الشرطة أن "مشتبهين" من ترابين الصانع قاموا بتنفيذ اعتداءات وإحراق وتخريب لعشرات المركبات في بلدات يهودية قريبة من المنطقة، ردا على اقتحام البلدة وتنفيذ اعتقالات فيها.