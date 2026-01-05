جريمة قتل في برديس حنا: مقتل سيدة طعنا حتى الموت

أفادت طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغا عن إصابة خطيرة جراء حادثة عنف في البلدة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، حيث أُقرت وفاة السيدة متأثرة بجراحها البالغة.

لقيت سيدة (49 عاما) مصرعها في ساعات متأخرة من ليل الأحد–الاثنين في بلدة برديس حنا قضاء الخضيرة، إثر تعرضها للطعن.

وقال المتحدث باسم الشرطة في بيان لوسائل الإعلام إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في الخمسينيات من عمره من سكان برديس حنا.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الحادثة وقعت على خلفية خلاف عائلي، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية.