مصرع الطفل أمير نبيل الطلقات من عرعرة النقب غرقا في رحلة بأريحا

توفي طفل (4 أعوام) من سكان النقب، اليوم الإثنين، إثر غرقه في بركة سباحة ببلدة النويعمة شمال أريحا. ونُقل الطفل إلى مستشفى أريحا الحكومي بحالة حرجة، حيث أُعلن لاحقًا عن وفاته.

لقي الطفل أمير نبيل حسان الطقات (4 أعوام) من قرية عرعرة النقب مصرعه، اليوم الإثنين، غرقًا في بركة سباحة ببلدة النويعمة شمال أريحا بالضفة الغربية.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، بأن الطفل نُقل إلى مستشفى أريحا الحكومي بحالة إنعاش حرجة، إلا أن الطواقم الطبية أعلنت لاحقًا عن وفاته. وقد تم إبلاغ النيابة العامة، وباشرت الشرطة استكمال الإجراءات القانونية.

ودعا ارزيقات الأهالي إلى ضرورة مراقبة أطفالهم وعدم تركهم بمفردهم قرب أو داخل المسابح، خاصة المغلقة منها، لما يشكّله ذلك من خطر على حياتهم.