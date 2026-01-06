إغلاق موقع بناء في تل أبيب لتشغيل فلسطينيين "دون تصاريح"

أغلقت الشرطة موقعًا للبناء في مدينة تل أبيب لمدة 30 يومًا، وأوقفت مشغّله، بعد "ضبط فلسطينيين يعملون فيه دون تصاريح قانونية".

أغلقت الشرطة الإسرائيلية موقع بناء في مدينة تل أبيب إداريًا لمدة 30 يومًا، وذلك بعد "ضبط فلسطينيين يعملون فيه دون تصاريح قانونية".

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، فإنه تم توقيف مشغّل الموقع، البالغ من العمر 40 عامًا، للتحقيق.

وهددت الشرطة بأنها ستواصل "مكافحة ظاهرة تشغيل الفلسطينيين دون تصاريح بكل حزم، حفاظًا على أمن وسلامة الجمهور"، وفق ما ورد في بيانها.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، لملاحقة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يدخلون إلى إسرائيل بحثًا عن لقمة العيش لعائلاتهم. وقد تحولت هذه الملاحقات إلى كابوس يومي لهؤلاء العمال، خاصة مع انخراط الوحدات الخاصة في تنفيذ الاعتقالات.