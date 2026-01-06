كفر قرع تحت وقع الصدمة بعد مقتل الشاب محمود غاوي داخل صالونه

قُتل الشاب محمود غاوي (25 عامًا) بإطلاق نار في صالون الحلاقة الخاص به في كفر قرع، ما أثار حالة من الصدمة والحزن في المدينة. وكان محمود معروفًا بأعماله الخيرية وعلاقاته الطيبة مع الأهالي.

تعيش بلدة كفر قرع حالة من الصدمة والحزن، بعد مقتل الشاب محمود غاوي (25 عامًا) بجريمة إطلاق نار مروعة، ارتُكبت مساء أمس الإثنين داخل صالون الحلاقة الخاص به في المدينة.

وعُرف محمود بين أهالي البلدة بسمعته الطيبة ومبادراته الخيرية، إذ كان من المبادرين لحملات تطوعية، منها تقديم حلاقة مجانية لكبار السن وطلاب المدارس والعائلات المتعففة في صالونه.

جميل غاوي، جد الضحية، لـ"عرب 48" إن "حفيدي محمود قُتل بدم بارد أثناء عمله في مصلحته الخاصة، دون أن يكون له أي عداوة مع أحد. كان محمود شابًا خلوقًا، يحب الخير ويسعى لمساعدة الناس، وكان يحلم بمستقبل أفضل للمجتمع pic.twitter.com/ghczaazThz — موقع عرب 48 (@arab48website) January 6, 2026

وقال جميل غاوي، جد الضحية، لـ"عرب 48" إن "حفيدي محمود قُتل بدم بارد أثناء عمله في مصلحته الخاصة، دون أن يكون له أي عداوة مع أحد. نحن عائلة معروفة في كفر قرع، ونتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع".

وأضاف: "كان محمود شابًا خلوقًا، يحب الخير ويسعى لمساعدة الناس، وكان يحلم بمستقبل أفضل للمجتمع، وينشر دائمًا رسائل محبة وسلام".

جميل غاوي

وأشار الجد إلى أن "محمود لديه شقيق وشقيقة، وكان محبوبًا من الجميع، وكان طلاب المدارس يعتادون المرور أمام صالونه لتحيته بسبب علاقاته الطيبة واحترامه المتبادل مع الجميع".

وتطرق غاوي إلى تعامل الشرطة خلال وقوع الجريمة، قائلاً: "للأسف، تصرفت الشرطة بشكل غير لائق مع الأهالي، واعتدت على من كانوا في الموقع، رغم أننا كنا نعيش صدمة كبيرة بمقتل ابننا".

وختم الجد الثاكل حديثه بالقول: "نتمنى أن ينهض مجتمعنا من هذه الدوامة، وأن نصل إلى واقع أفضل يخلو من هذا العنف المتفشي والجرائم التي تحصد أرواح شبابنا يومًا بعد يوم".