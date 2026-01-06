مأساة في طرعان: أب وابنه يُقتلان بدمٍ بارد والبلدة تُضرب حدادًا

تسود طرعان حالة من الحزن الشديد على ضحيتَي الجريمة المزدوجة في الناصرة، أدهم نصار وابنه نظيم، وسط إضراب شامل عمّ البلدة، بعد مقتلهما أثناء عملهما في تركيب الكاميرات، في ظل تصاعد العنف وتقصير الشرطة.

تبكي عائلة نصار من طرعان فقيديها أدهم وابنه نظيم بحرقة وألم شديدين، بعد فقدانهما في لحظة واحدة، في مأساة مضاعفة تركت جرحًا عميقًا لا يندمل في قلوب أفراد العائلة وكل من عرفهما.

وقد هزّت الجريمة المزدوجة التي وقعت مساء أمس، الإثنين، المجتمع العربي بأسره، إذ قُتل الشاب أدهم نصار (39 عامًا) وابنه نظيم (15 عامًا) من بلدة طرعان، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في مدينة الناصرة، أثناء عملهما في مجال تركيب وصيانة الكاميرات.

وتُضاف هذه الجريمة إلى سلسلة طويلة من جرائم العنف التي باتت تحصد الأرواح بلا رادع، وسط صدمة واسعة وحالة حزن عميقة عمّت طرعان والمجتمع العربي عامة.

والتزم أهالي بلدة طرعان، اليوم الثلاثاء، بإضراب شامل وعفوي، في وقتٍ لا تزال العائلة تنتظر تسلُّم جثمانَي الفقيدين، وذلك في ظلّ تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بواجبها في مكافحة الجريمة، وتواطئها المستمر مع عصابات الإجرام.