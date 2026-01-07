الشرطة تستعرض معطيات عمليتها في ترابين الصانع وتعلن استمرارها

معطيات شرطية عن عمليتها الميدانية الواسعة في ترابين الصانع شملت اعتقالات، أوامر هدم وحملة إنفاذ مدني واقتصادي، في سياق يتواصل فيه التوتر بعد مقتل محمد حسين الترابين برصاص الشرطة خلال اقتحام عدوانية متواصلة تستهدف القرية.

عرضت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، معطيات قالت إنها نتاج عملية ميدانية واسعة نفذتها في قرية ترابين الصانع بالنقب، ضمن ما أسمته عملية "نظام جديد"، وذلك بعد أيام من مقتل المواطن محمد حسين الترابين برصاص الشرطة خلال اقتحام القرية.

وبحسب بيان صدر عن الشرطة، فإن قوات تابعة لقيادة المنطقة الجنوبية و"الحرس القومي" التابع لـ"حرس الحدود" ووحدات مختلفة نفذت نشاطًا متواصلًا في القرية، قالت إنه يهدف إلى "تعزيز الحوكمة وفرض سيادة القانون ومنع العنف".

وادعت الشرطة أن العملية أسفرت عن اعتقال أو توقيف 30 شخصًا للتحقيق، على خلفية ما وصفته بـ"مخالفات متنوّعة"، شملت، وفق البيان، "التحريض، العنف، حيازة السلاح، والإخلال بالنظام".

وأضافت أن القوات ضبطت أسلحة وذخيرة، بينها مسدسان وبندقيتان وذخيرة وقنابل، مدعية أنه "عُثر في ساعات الصباح على أربعة قنابل شظايا، وقنبلة وهمية، ومخازن ذخيرة وذخيرة حية في منطقة مفتوحة بالقرية"، بحسب تعبيرها.

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة إن العملية شملت حملة إنفاذ مدني واقتصادي موسعة، بالتعاون مع جهات حكومية، جرى خلالها تسجيل 808 مخالفات سير، وضبط ست مركبات ونقلها لإجراءات مصادرة.

وذكرت أن الجهات المشاركة أصدرت 53 إخطارًا وتحذيرًا بأوامر هدم بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل، إلى جانب 24 غرامة من وزارة حماية البيئة.

كما أفادت بتنفيذ 27 نشاطًا لشركة الكهرباء قالت إنها استهدفت "سرقات كهرباء وبنى تحتية غير قانونية"، جرى فصلها "فورًا" عن مصادر الطاقة.

وأضاف البيان أن العملية تضمنت 60 فحصًا للتأمين الوطني، وأربع جولات تفتيش من ضريبة الدخل، وثلاث عمليات من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب نشاطين فيما سُمي "الإنفاذ الزراعي".

وقالت الشرطة في ختام بيانها أن قواتها "ستواصل العمل بحزم وبانتشار واسع، وبصفر تسامح مع حيازة السلاح وأعمال العنف"، في إشارة إلى استمرار العدوان على القرية وسياسة العقاب الجماعي التي تنفذ بحق الأهالي.

وتأتي هذه المعطيات التي عرضتها الشرطة بعد أيام من مقتل المواطن محمد حسين الترابين (35 عامًا) برصاص الشرطة الإسرائيلية، خلال اقتحام نفذته للقرية ليل السبت – الأحد، في حادثة أثارت موجة غضب واسعة في النقب والمجتمع العربي عمومًا.

وتشهد قرية ترابين الصانع، منذ نحو أسبوعين، سلسلة اقتحامات شرطية متكررة، تخللتها مداهمات واعتقالات وتحرير مخالفات وإصدار أوامر هدم، في ظل توتر متصاعد بالمنطقة.

وعقب مقتل الترابين، زارت قيادات عربية ووفود رسمية وشعبية خيمة العزاء، حيث صدرت مواقف حمّلت الشرطة والحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما جرى، واعتبرت الحادثة جزءًا من سياسات قمعية ممنهجة تستهدف المجتمع العربي.

وأكدت القيادات، في كلمات ألقيت خلال الزيارة، انعدام الثقة بآليات التحقيق الرسمية، ورفض ما وصفته بـ"التعامل الأمني العنيف والعقاب الجماعي"، في وقت لا تزال فيه الشرطة تواصل عرض روايتها للأحداث.

وفي سياق ردود الفعل، أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن تنظيم مظاهرة قطرية، يوم الأحد المقبل، أمام المكاتب الحكومية في مدينة القدس، احتجاجًا على تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة، وللمطالبة بالحماية والمحاسبة.

وجاء ذلك عقب جلسة طارئة عقدتها اللجنة صباح اليوم في مدينة رهط، بمشاركة قيادات وممثلين عن بلدات النقب، خُصصت لبحث تداعيات الأوضاع المتصاعدة في المنطقة، في أعقاب مقتل الشاب وما تلاه من ممارسات شرطية تصعيدية.