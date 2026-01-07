قلنسوة: مصرع الطفل أواب رابوص (10 أعوام) إثر انقلاب "تراكتورون"

مسعفان: "قدمنا ​ للطفل الإسعافات الأولية المنقذة للحياة، ولكن لسوء الحظ، تدهورت حالته أثناء عملية نقله، فبدأنا بإجراء الإنعاش القلبيّ والرئويّ، والذي تضمّن الضغط على الصدر، ثم نقلناه إلى المستشفى مع الاستمرار في إجراء الإنعاش"، لتُقرّ وفاته بعد وقت وجيز.

لقي الطفل أواب يونس رابوص، والذي يبلغ من العمر 10 أعوام وهو من قلنسوة، مصرعه، اليوم الأربعاء، جرّاء انقلاب دبّاب (تراكتورون) كان يقوده.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع وقوع الحادث، في بيان مساء اليوم، إنه "تلقّى بلاغا عند الساعة 15:41، يفيد بانقلاب دبّاب ’تراكتورون’ في قلنسوة".

وأضاف الطاقم أن أفراده "قدّموا الإسعافات الطبيّة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، ونقلوه إلى مستشفى ’مئير’ (في كفار سابا)، حيث يرقد في حالة حرجة ويخضع لعملية إنعاش قلبيّ ورئويّ"، غير أنّ وفاته أُقرّت هناك، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وذكر البيان أن الطفل، ضحيّة الحادث، كان "يعاني من إصابات متعدّدة في أجزاء مختلفة من جسده".

وقال مسعفان من أفراد الطاقم الطبيّ، إنه "عند وصولنا إلى الموقع، وجدنا الطفل ملقى على الرصيف بجوار دبّاب مقلوب، فاقدًا للوعي وفي حالة حرجة".

وأضاف المسعفان: "قدمنا ​​له الإسعافات الأولية المنقذة للحياة، ولكن لسوء الحظ، تدهورت حالته أثناء عملية نقله، فبدأنا بإجراء الإنعاش القلبيّ والرئويّ، والذي تضمّن الضغط على الصدر وإعطاء الأدوية، ثم نقلناه إلى المستشفى مع الاستمرار في إجراء الإنعاش القلبي الرئويّ"، لتُقرّ وفاته بعد وقت وجيز من ذلك.

وبعد وقت قليل، أفاد الطاقم الطبيّ في بيان ثان، بأن "الفرق الطبية اضطّرت إلى إقرار وفاة الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، إثر حادث انقلاب الدبّاب".