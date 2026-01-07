قيادات عربية في خيمة عزاء محمد ترابين الصانع: قضيّتنا جماعية والقتل سياسة ممنهجة

زار وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وقيادات الأحزاب والحركات السياسية، ولجنة التوجيه لعرب النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، اليوم الأربعاء، خيمة عزاء الشهيد محمد حسين ترابين (35 عامًا) في قرية ترابين الصانع، والذي قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية أثناء اقتحام منزله، يوم الأحد الماضي.

وقدّم الوفد التعازي لعائلة الفقيد، حيث ألقى عدد من أعضاء لجنة المتابعة ورؤساء السلطات المحلية كلمات أكدوا فيها وقوفهم إلى جانب العائلة والمجتمع في النقب، ورفضهم لسياسات القمع والقتل.

قيادات عربية في خيمة عزاء محمد ترابين الصانع في النقب: قضيّتنا جماعية والقتل سياسة ممنهجة



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/d4VbCWmg7B pic.twitter.com/LbUKEBJdWK — موقع عرب 48 (@arab48website) January 7, 2026

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، في كلمته: "محمد أُعدم داخل منزله دون أن يشكل خطرًا على حياة أحد، لكن الشرطة، كعادتها، ادعت أنه 'شكّل خطرًا على أفرادها'. وبعد الجريمة، سارع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء، إلى منح الشرطي دعمًا كاملًا، دون انتظار نتائج التحقيق أو معرفة تفاصيل ما جرى، تبعتهم في ذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية بمختلف توجهاتها".

وأشار رئيس لجنة المتابعة، إلى انعدام الثقة في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، قائلاً: "عدم ثقتنا بـ'ماحاش' نابع من عشرات القضايا التي قُدّمت إلى هذه الوحدة على مدار عقود، والتي لم تُنصف أحدًا من أبناء شعبنا. لذلك، لا نرى بها جهة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق العدالة".

من جانبه، قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم: "السياسات التي تنتهجها الحكومة تجاه المجتمع العربي هي خطة ممنهجة يتم تنفيذها في النقب، والمثلث، والجليل، والمدن الساحلية. ما يحدث هو وسيلة للحفاظ على المناصب السياسية لهؤلاء الوزراء، على حساب دماء أبنائنا، ومحمد حسين ترابين هو ضحية مباشرة لهذه السياسات العنصرية التي تستهدف جماهيرنا العربية في الداخل".

وقال محمد بركة، الرئيس السابق للجنة المتابعة، إنّ "القضية ليست قضية النقب وترابين الصانع وحدها، بل هي قضية جماعية تمسّ كل قرانا وكل أبناء شعبنا في الداخل. لا يمكن للجريمة أن تنتشر بهذا الشكل لولا وجود ضوء أخضر من الحكومة ومؤسساتها، ولذلك من الضروري أن يتجند الجميع خلف لجنة المتابعة في مواجهة ما يتعرض له مجتمعنا من استهداف خطير".

كما تحدث خلال الزيارة عدد من القيادات والناشطين السياسيين، مؤكدين على ضرورة تصعيد العمل الشعبي والسياسي لمواجهة السياسات الإسرائيلية ضد المجتمع العربي، ورفض سياسة العقاب الجماعي والتمييز المستمر.