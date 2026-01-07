لجنة المتابعة تعقد جلسة طارئة في رهط لمناقشة الأوضاع المتصاعدة في النقب

انطلقت صباح اليوم في رهط جلسة طارئة للجنة المتابعة العليا، لبحث التطورات المتصاعدة في النقب عقب جريمة قتل الشاب محمد حسين الترابين وممارسات الشرطة في المنطقة.

انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، في مدينة رهط جلسة طارئة للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بمشاركة قيادات وممثلين عن لجان وبلدات النقب، وذلك لبحث تداعيات الأوضاع المتصاعدة في منطقة النقب، في أعقاب جريمة قتل الشاب محمد حسين الترابين - الصانع، والممارسات التصعيدية من قِبل الشرطة الإسرائيلية.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا السابق، محمد بركة، إن "قضيتنا واحدة، وعلينا التجند لمظاهرة قطرية واسعة، وطرق كل الأبواب، وخوض النضال بكافة السبل المشروعة من مظاهرات، وإضراب عام، ونضال سياسي منظم".

وشدّد على "ضرورة تدويل القضية، ليعلم العالم كله أن دمنا مستباح وأن خطرًا وجوديًا حقيقيًا يتهدد أهلنا في النقب وكل مجتمعنا العربي"، مؤكدًا أن "المسؤولية تفرض العمل الجاد والسريع لإنجاح جميع هذه الفعاليات النضالية للتصدي للهجمة العنصرية الشرسة".

